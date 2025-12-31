Primera oferta millonaria por Sebastián Villa: filtran equipo que la hizo y respuesta dada

Sebastián Villa brilló en Argentina durante 2025. A Independiente Rivadavia lo llevó a ser campeón, lo que le hizo pensar al jugador que había logrado el objetivo trazado al clasificar el modesto equipo a la próxima Copa Libertadores.

Con 29 años, el extremo que en algún momento tocó procesos de Selección Colombia decidió desligarse de los de Mendoza, para buscar un cuadro con mayor prestigio, que le permitiera tener ritmo y visibilidad para un posible llamado a la Tricolor de cara al Mundial 2026.

A los dirigentes de Rivadavia les hizo saber que este no seguiría. Estos le entendieron su postura, pero han puesto condiciones que hoy día ponen a negociar a las partes con un traspaso de mínimo 7 millones de dólares.

Sebastián Villa besando el escudo de Independiente Rivadavia. Foto: Getty Images

En Sudamérica solamente escuadras de Brasil o Argentina podría llegar a dichas exigencias de dinero. Ambas naciones cuentan con la capacidad adquisitiva suficiente para pensar en plantearle un valor cercano a los mendocinos.

ESPN, reconocido medio de deportes en el mundo, en las últimas horas de este 31 de diciembre ha destapado cuál fue el primer conjunto que mostró con una oferta formal un interés por hacerse con los servicios de Villa.

Del equipo que se habla es de Santos, de Brasil, que “ha hecho recientemente una oferta formal por el delantero Sebastián Villa, ex de Boca Juniors y actualmente jugando en Independiente Rivadavia”, según reportan.

El valor puesto en la mesa de los argentinos por parte del peixe es alto: “Santos ofreció alrededor de cinco millones de dólares (R$ 27,4 millones al cambio actual) por el 80% de los derechos económicos del jugador de 29 años”.

Aunque el precio se puede contemplar como alto, en suelo argentino son exigentes y pide más dinero por dejar salir a Villa: “Independiente Rivadavia se negó y pide alrededor de siete millones de dólares (R$ 38,5 millones) para negociar su traspaso”.

Es tal el deseo de Santos de tener el atacante, que podría pesarse en ofrecer un nuevo valor para quedarse con ‘Seba’ Villa: “Ante la negativa, Santos aún considera intentarlo de nuevo, pero también considera otros nombres en el mercado”, anticipan.

De no ser sencillo el traspaso del colombiano, el conjunto que tiene a Neymar en sus filas también cuenta con un par de nombres más a su consideración: “Rony, del Atlético-MG, está en negociaciones y Santos trabaja para llegar a un acuerdo con Galo (Atlético-MG)”.

Afición de Santos, a la que le llegaría el colombiano, Sebastián Villa. Foto: AFP

En el artículo donde se hizo el reporte, el citado medio reconoció al atacante cafetero, el cual tuvo: “una temporada exitosa, Villa no espera quedarse en Independiente Rivadavia y ha recibido ofertas de otros equipos brasileños”.

“En el club mendocino, Villa asumió la capitanía, lideró al equipo y fue pieza clave en la campaña que culminó con la conquista de la Copa Argentina 2025″, completaron diciendo estos sobre el nacido en Bello, Antioquia.

Con River Plate también hay un rumor que toma fuerza, pero nada es confirmado debido al paso en su momento del jugador por Boca Juniors. De ser algo real, sería uno de los cambios de equipo más controversiales del último tiempo en Argentina.