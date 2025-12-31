Deportes

Primera oferta millonaria por Sebastián Villa: filtran equipo que la hizo y respuesta dada

Poderoso de Sudamérica se lanzó a convencer a Independiente de Rivadavia. Ofertó una cifra alta por quedarse con el 80% del pase del jugador.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

31 de diciembre de 2025, 7:07 p. m.
Sebastián Villa busca dar un salto a su carrera tras un buen tiempo en Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa busca dar un salto a su carrera tras un buen tiempo en Independiente Rivadavia. Foto: X de @CSIRoficial

Sebastián Villa brilló en Argentina durante 2025. A Independiente Rivadavia lo llevó a ser campeón, lo que le hizo pensar al jugador que había logrado el objetivo trazado al clasificar el modesto equipo a la próxima Copa Libertadores.

Con 29 años, el extremo que en algún momento tocó procesos de Selección Colombia decidió desligarse de los de Mendoza, para buscar un cuadro con mayor prestigio, que le permitiera tener ritmo y visibilidad para un posible llamado a la Tricolor de cara al Mundial 2026.

A los dirigentes de Rivadavia les hizo saber que este no seguiría. Estos le entendieron su postura, pero han puesto condiciones que hoy día ponen a negociar a las partes con un traspaso de mínimo 7 millones de dólares.

CORDOBA, ARGENTINA - OCTOBER 24: Sebastian Villa of Independiente Rivadavia celebrates after winning the Copa Argentina Semifinals match between Independiente Rivadavia and River Plate at Mario Alberto Kempes Stadium on October 24, 2025 in Cordoba, Argentina. (Photo by Cesar Heredia/Getty Images)
Sebastián Villa besando el escudo de Independiente Rivadavia. Foto: Getty Images

En Sudamérica solamente escuadras de Brasil o Argentina podría llegar a dichas exigencias de dinero. Ambas naciones cuentan con la capacidad adquisitiva suficiente para pensar en plantearle un valor cercano a los mendocinos.

Noticias Destacadas