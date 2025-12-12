Sebastián Villa volvió a estar en el radar del mercado de pases, luego de haber estado algo alejado cuando salió de Boca Juniors y tuvo que probar suerte en Bulgaria.

Si bien Independiente Rivadavia no era el club argentino que mejor le viniera para su carrera, en 2024 asumió el reto de irse allí para tener un relanzamiento de su carrera, que hoy día logró tras coronarse campeón con estos de Copa Argentina.

Sebastián Villa besando el escudo de Independiente Rivadavia | Foto: Getty Images

Villa fue capitán y uno de los hombres más importantes de dicha gesta, lo que le hizo pensar en partir de allí hacia un mejor reto. Conociendo dicha postura, el cuadro dueño de sus derechos ha sentenciado que lo aprueba, pero bajo un valor alto.

“Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa en US$12M”, es lo que informó en las últimas horas el periodista argentino, Germán García Grova.

🚨 Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa en US$12M



📍El delantero 🇨🇴 tiene intenciones firmes de cambiar de club en 2026



📌El equipo campeón de Copa Argentina posee el 100% de los derechos económicos pic.twitter.com/jkFLy5GJ6L — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 10, 2025

“El delantero tiene intenciones firmes de cambiar de club en 2026″, agregó a algo que ya se sabía desde semanas atrás.

Dicha cifra le entraría por completo a las arcas de Rivadavia, pues de estos depende todo el pase del extremo colombiano. “El equipo campeón de Copa Argentina posee el 100% de los derechos económicos”, afirman.

Cifra impagable para clubes del FPC

Para los clubes del balompié colombiano que se hayan ilusionado con contar con Villa en el 2026, la ilusión se apaga rápidamente tras conocer el valor que deberían desembolsar para tenerlo.

Dichas cifras son unas que solo ligas poderosas del continente como Brasil o Argentina podrían pagar. O en su defecto, Europa, que también sería un destino probable para el atacante surgido en Deportes Tolima.

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia | Foto: Getty Images

Habrá que ver en las próximas semanas qué le espera a Villa, quien no solo tiene el deseo de mejorar de club, sino que también aspira a luchar por un lugar en la lista de Néstor Lorenzo para el Mundial.

“Mi representante buscará lo mejor para los dos”,sobre todo pensando en un llamado a la ‘tricolor’; sueño con volver a la selección”, expresó en entrevista con Radio Nihuil.

Despedida de Rivadavia tras ser campeón

Sebastián Villa no seguirá en Independiente Rivadavia, ya que solicitó al club que escuche las propuestas que han llegado y, además, compartió un mensaje de despedida dirigido a la afición.

“Gracias señor Jesús, por este año tan especial en mi vida, tanto en lo personal como en lo deportivo, sé que el 2026 será aún mejor cargado de bendiciones y victorias”, publicó tras conquistar la Copa Argentina.

Aunque aún tiene vínculo contractual hasta mediados de 2026 y existe la opción de que continúe, el jugador busca dar un paso hacia un equipo con mayores exigencias.

“Gracias, Independiente Rivadavia por ser familia y a todos mis compañeros que me hacen mejor jugador y persona cada día, a mi familia que siempre está a mi lado y las personas que apoyan de corazón a Sebastián Villa, Dios los bendiga siempre”, añadió en Instagram.