El exorbitante valor de Sebastián Villa para el club que vaya a ficharlo: cifra imposible para Colombia

Clubes del balompié colombiano que se hayan podido ilusionar con sumarlo, rápidamente dirán que ‘no’ tras la alta cifra en la que lo tasó Rivadavia.

Redacción Deportes
12 de diciembre de 2025, 4:16 p. m.
Sebastián Villa no se irá por una cifra baja de Independiente de Rivadavia.
Sebastián Villa no se irá por una cifra baja de Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa volvió a estar en el radar del mercado de pases, luego de haber estado algo alejado cuando salió de Boca Juniors y tuvo que probar suerte en Bulgaria.

Si bien Independiente Rivadavia no era el club argentino que mejor le viniera para su carrera, en 2024 asumió el reto de irse allí para tener un relanzamiento de su carrera, que hoy día logró tras coronarse campeón con estos de Copa Argentina.

CORDOBA, ARGENTINA - OCTOBER 24: Sebastian Villa of Independiente Rivadavia celebrates after winning the Copa Argentina Semifinals match between Independiente Rivadavia and River Plate at Mario Alberto Kempes Stadium on October 24, 2025 in Cordoba, Argentina. (Photo by Cesar Heredia/Getty Images)
Sebastián Villa besando el escudo de Independiente Rivadavia

Villa fue capitán y uno de los hombres más importantes de dicha gesta, lo que le hizo pensar en partir de allí hacia un mejor reto. Conociendo dicha postura, el cuadro dueño de sus derechos ha sentenciado que lo aprueba, pero bajo un valor alto.

“Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa en US$12M”, es lo que informó en las últimas horas el periodista argentino, Germán García Grova.

“El delantero tiene intenciones firmes de cambiar de club en 2026″, agregó a algo que ya se sabía desde semanas atrás.

Dicha cifra le entraría por completo a las arcas de Rivadavia, pues de estos depende todo el pase del extremo colombiano. “El equipo campeón de Copa Argentina posee el 100% de los derechos económicos”, afirman.

Cifra impagable para clubes del FPC

Para los clubes del balompié colombiano que se hayan ilusionado con contar con Villa en el 2026, la ilusión se apaga rápidamente tras conocer el valor que deberían desembolsar para tenerlo.

Dichas cifras son unas que solo ligas poderosas del continente como Brasil o Argentina podrían pagar. O en su defecto, Europa, que también sería un destino probable para el atacante surgido en Deportes Tolima.

ROSARIO, ARGENTINA - JULY 23: Sebastián Villa of Independiente Rivadavia looks on during the match between Newell's and Independiente Rivadavia as part of the Liga Profesional 2024 on July 23, 2024 in Rosario, Argentina. (Photo by Mateo Occhi/Getty Images)
Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia
Contexto: Los dos equipos colombianos que se están peleando por Luis Muriel: llegaría para 2026

Habrá que ver en las próximas semanas qué le espera a Villa, quien no solo tiene el deseo de mejorar de club, sino que también aspira a luchar por un lugar en la lista de Néstor Lorenzo para el Mundial.

“Mi representante buscará lo mejor para los dos”,sobre todo pensando en un llamado a la ‘tricolor’; sueño con volver a la selección”, expresó en entrevista con Radio Nihuil.

Despedida de Rivadavia tras ser campeón

Sebastián Villa no seguirá en Independiente Rivadavia, ya que solicitó al club que escuche las propuestas que han llegado y, además, compartió un mensaje de despedida dirigido a la afición.

“Gracias señor Jesús, por este año tan especial en mi vida, tanto en lo personal como en lo deportivo, sé que el 2026 será aún mejor cargado de bendiciones y victorias”, publicó tras conquistar la Copa Argentina.

Contexto: Sebastián Villa habló de su futuro y en Argentina hay incertidumbre: histórico del FPC iría por él

Aunque aún tiene vínculo contractual hasta mediados de 2026 y existe la opción de que continúe, el jugador busca dar un paso hacia un equipo con mayores exigencias.

“Gracias, Independiente Rivadavia por ser familia y a todos mis compañeros que me hacen mejor jugador y persona cada día, a mi familia que siempre está a mi lado y las personas que apoyan de corazón a Sebastián Villa, Dios los bendiga siempre”, añadió en Instagram.

Su trayectoria en el modesto equipo argentino se resume en el título copero, así como en 60 partidos, 10 goles y 16 asistencias.

