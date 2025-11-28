Suscribirse

Paso de Sebastián Villa a enorme de Sudamérica; desenlace del negocio por 8 millones de dólares

No es un negocio sencillo el que pondría al jugador colombiano en un rival directo de Boca Juniors, donde ya estuvo entre 2018 y 2023.

28 de noviembre de 2025, 5:30 p. m.
Sebastián Villa abre un capítulo más en su carrera tras salir de Independiente Rivadavia
¿Sebastián Villa vestido con la camiseta de River Plate?, para los hinchas de Boca Juniors que lo vieron defender en años pasados los colores del Xeneize es algo imposible.

Sin embargo, en las últimas horas, en la prensa deportiva argentina se ha escuchado de un rumor que proviene desde el cuadro de Núñez.

Sebastián Villa enfrentándose a River Plate
Al parecer, el equipo millonario se ha interesado por el extremo colombiano, que decidió hace un par de días terminar su vínculo con Independiente Rivadavia.

Fue el periodista Germán Balcarce quien dio un adelanto importante de lo que sería un negocio que resonaría fuerte en Argentina.

“Aunque cuesta imaginar que pueda llegar a concretarse una transferencia, River averiguó condiciones por el colombiano Sebastián Villa”, apuntó.

Adicionalmente, entregó un dato que no es menor para que se lleve a cabo o no el trato entras las partes: “Su pase cuesta US$ 8.000.000″.

River, en materia económica, no es un club al que le podría costar mucho desembolsar eso por el atacante surgido en Deportes Tolima. Sin embargo, cuesta mucho creer que Villa vaya a acceder a esto por su paso por Boca Juniors.

Contexto: Marcelo Gallardo dio la lista de jugadores que no siguen en River: un colombiano y tres ídolos

En suelo argentino, la rivalidad entre clubes es una cuestión fuerte. Al punto de tildarlo de “traición” llegarían los aficionados del equipo boquense.

De momento era lo único que se conocía; un interés de los dirigidos por Marcelo Gallardo, con una cifra fijada para que se empiecen a dar conversaciones y la puja por el fichaje.

Aunque eso era lo dicho, el desenlace a ese rumor se supo más rápido de lo esperado: “En River aseguran que no va a llegar al club, y pienso lo mismo. Dicho eso, sostengo que la situación de él se averiguó!”, actualizó Balcarce.

Ciclo cumplido para Villa

Después de años complicados en lo deportivo y personal, Villa encontró en Rivadavia el club en el que pudo encausar nuevamente su carrera deportiva.

Allí llegó tras haber estado en Bulgaria, donde no tuvo la continuidad esperada. Por dos años se convirtió en referente, capitán, hasta sellar su paso con un título de Copa Argentina durante 2025.

Sebastián Villa, el gran líder de Independiente Rivadavia en el título de la Copa Argentina 2025.
Su trayectoria en el modesto equipo argentino se resume en esa consagración, así como en 60 partidos, 10 goles y 16 asistencias.

Ante clubes como River Plate, justamente, el delantero creció y demostró que su mejor momento de carrera no era cuestión del pasado. Un capítulo más a sus 29 años aún podría escribirse.

Recientemente, en charla con Radio Nihuil, confirmó que su estadía en el cuadro de Mendoza había culminado: “Hay ciclos que se cumplen”.

Contexto: River Plate desea a un colombiano: prensa Argentina reporta fichaje que resuena para 2026

A modo de despedida y resaltando lo que hizo durante los dos años que estuvo, precisó: “Me voy tranquilo, dejé todo por estos colores”.

Con una edad que todavía lo puede hacer pensar en grandes cosas si mantiene su rendimiento alto, Villa dejó clara su prioridad a la hora de buscar un nuevo destino.

“Mi representante buscará lo mejor para los dos”, sobre todo pensando en un llamado a la ‘tricolor’; “sueño con volver a la selección”, sentenció ambicioso.

