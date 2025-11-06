Suscribirse

Con este gol, Sebastián Villa fue héroe en Independiente Rivadavia: título histórico en Copa Argentina

Su actuación magistral en la noche del miércoles le permitió a su club conquistar el título en Argentina.

Redacción Deportes
6 de noviembre de 2025, 11:45 a. m.
Sebastián Villa, el gran líder de Independiente Rivadavia en el título de la Copa Argentina 2025.
El mendocino Independiente Rivadavia se consagró por primera vez campeón de la Copa Argentina al imponerse 5-3 este miércoles por penales a Argentinos Juniors, tras empatar 2-2 en los 90 minutos, y obtuvo la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

De esta manera, la Lepra, como se conoce al club de Mendoza, hará su debut absoluto en el principal torneo de clubes de la Conmebol, y se sumará a Platense, campeón del Torneo Apertura argentino, y a Rosario Central, el mejor en la tabla anual que contempla ambos certámenes de liga de la temporada.

Sebastián Villa besa el escudo de Independiente Rivadavia.
En una definición que se disputó en el estadio de Instituto, en Córdoba (centro), ante unos 25.000 espectadores, Independiente Rivadavia alzó el título más importante de su historia, el primero en la máxima categoría del fútbol argentino.

El colombiano Sebastián Villa, que ya había sido el verdugo de River Plate en las semifinales, se encargó de sentenciar el duelo al anotar el quinto y último penal con un remate potente y seco, inalcanzable para el portero Sergio “Chiquito” Romero.

Ya en los 90 minutos Independiente Rivadavia había hecho méritos, y se había puesto temprano en ventaja con un cabezazo del delantero paraguayo Alex Arce (9 minutos), y el panorama parecía más claro cuando aumentó Matías Fernández (62′).

Pero la Lepra, que ya se había quedado con uno menos por la expulsión de Amarfil (41′) en la primera mitad, debió soportar el vendaval de Argentinos, que descontó enseguida a través de Alan Lescano (63′).

Contexto: Sale del olvido Sebastián Villa con polémica demanda a Boca Juniors: la razón del millonario lío

En tiempo agregado, Independiente Rivadavia sufrió otra expulsión, la de Alejo Osella (90+2′), y pronto llegó el empate de Erik Godoy (90+7′), que mandó a la red uno de los tantos rebotes que caían sobre el área mendocina.

El desequilibrio en los penales llegó en el cuarto penal de la serie, cuando Gonzalo Marinelli, el portero que entró a los 89 minutos por la lesión del titular Ezequiel Centurión, detuvo el penal de Tomás Molina.

A continuación, Villa no dudó y selló el título para los mendocinos.

“Todos los días nos fuimos potenciando a lo largo del torneo”, destacó el extremo colombiano, figura del equipo en la Copa Argentina con 4 goles, además de los penales señalados en los desempates.

Independiente Rivadavia sucede en el palmarés a Central Córdoba de Santiago del Estero, y es el noveno campeón en la historia del torneo, que tiene como máximo ganador a Boca Juniors, vencedor en cuatro ocasiones.

Dedicatoria especial de Villa

Un sentido mensaje dejó el atacante colombiano en medio de su momento de euforia por la conquista. Dicha dedicatoria fue a su exentrenador y recientemente fallecido, Miguel Ángel Russo.

Contexto: Reacciones del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russó: lamento de AFA y los clubes

“Se lo dedico también al profe Russo, que en paz descanse. Siempre me dio consejos de seguir adelante, de mucha perseverancia a pesar de los problemas. Creo que soy un resiliente de la vida”, dijo.

Después habló de su equipo, el cual lidera como capitán desde ya hace un tiempo: “Durante todo el torneo mostramos mucha humilde, somos un grupo humilde. Con mucha garra, mucho huevo y una mentalidad enorme”.

*Con información de AFP.

