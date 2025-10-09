Convocado de la Selección Colombia rompe en llanto por Miguel Ángel Russo: “Cómo te me vas a ir”

Jáminton Campaz conmueve al mundo del fútbol por su reacción a la muerte de Miguel Ángel Russo. La noticia lo agarró en plena concentración de la Selección Colombia para los amistosos de octubre frente a México y Canadá en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Campaz escribió un sentido mensaje dirigido al técnico que lo acogió en Rosario Central y lo consolidó como una de las figuras del fútbol argentino.

"Mi viejo, mi Pai, como te voy a extrañar. Qué vacíos nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida“, escribió.

Campaz fue alumno de Russo y juntos lograron el título de la Copa de la Liga en 2024.

Aunque el entrenador dejó a Rosario para irse a Boca Juniors, el cariño entre ambos nunca cambió. “Te amo mi Pai, te voy a extrañar con esa sonrisa que mantenías, siempre feliz de la vida”, agregó el jugador tumaqueño.

Las últimas palabras de Russo

Campaz recordó la conversación más reciente que tuvieron. “Disfrutabas mucho del fútbol y recuerdo tus últimas palabras ‘disfruta mi bichito’”, expresó.

“Te voy a extrañar mi viejo… los desayunos, cuando entrenábamos en el gigante, los almuerzos, que me decías vamos a comer marisco… Cómo te me vas a ir. Descansa en paz, mi viejo”, agregó Jáminton en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Campaz trascendió fronteras y llegó hasta Argentina, donde muchos hinchas se conmovieron con el cariño que le tenía a Miguel Ángel Russo.

“Mucha fuerza para toda tu familia mi viejo. Nos dejas un vacío. Dios cuídamelo a mi pai, muchas gracias por todo mi papá”, agregó.

Minutos más tarde de dicha publicación, Jáminton Campaz subió una foto desde el cuarto del hotel envuelto en lágrimas por la muerte de quien fuera su mentor en Rosario Central.

🇨🇴🥺 La historia de Jaminton Campaz en Instagram. Uf. pic.twitter.com/tBGsSSRnOi — JS (@juegosimple__) October 9, 2025

Hablaron Teo, Edwin Cardona y Sebastián Villa

Lo cierto es que desde Colombia han llovido mensajes de homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo.

Uno de ellos fue el de Teófilo Gutiérrez, quien compartió camerino en su paso por Racing. “Me decía, vos solo disfruta. Hoy murió el entrenador que me dio la oportunidad de que me conocieran en el fútbol argentino“, escribió el delantero de Junior.

Edwin Cardona también se pronunció: “Gracias por todo tu legado en el fútbol y qué privilegio de tenerte como entrenador. Fuerza a toda su familia”.

Otro exBoca, Sebastián Villa, recordó sus momentos con Miguel Ángel. “Gracias, profe, por todo. Lo voy a extrañar mucho. Gracias por enseñarme a no rendirme nunca y a seguir siempre adelante a pesar de los problemas. Gracias por cada consejo y por querer siempre lo mejor para mí, por ser un padre. Descanse en paz”.