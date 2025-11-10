Sebastián Villa habló de su futuro y en Argentina hay incertidumbre: histórico del FPC iría por él

Este lunes, 10 de noviembre de 2025, Independiente Rivadavia empató 0-0 en casa con Central Córdoba. Así las cosas, con ese empate y con Sebastián Villa jugando los 90’, el cuadro de Independiente es tercero de su zona (A) con 23 puntos.

Pero tan pronto se acabó el partido, le indagaron a Sebastián Villa sobre su futuro. Transfermarkt reporta que el contrato del colombiano con el elenco de Independiente Rivadavia va hasta junio de 2026, pero es incierto si va a seguir allí.

Cabe recordar que Villa fue la gran figura de Independiente Rivadavia en la obtención de la Copa Argentina 2025. Vencieron en la final a Argentinos Juniors y ese título los deja en la Copa Libertadores 2026.

Sebastián Villa habló de su futuro: en Colombia lo colocan en el radar de Junior de Barranquilla

“Yo esa pregunta (sobre el futuro) la respondí anteriormente. Está mi representante, Daniel, así que esperemos a ver qué pasa. Por ahora es terminar el torneo, ir a vacaciones con mi familia, que los extraño en Medellín, y después ver el futuro de Sebastián Villa”, dijo el colombiano de 29 años a ESPN.

Sebastián Villa sobre la posibilidad de jugar la CONMEBOL #Libertadores con Independiente Rivadavia.



▶ Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qd9dbZJlUK — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 11, 2025

Eso quiere decir que no hay nada definido aún para Sebastián Villa. Sin embargo, horas antes de esta reciente declaración del jugador, en el programa SinBoleta, el periodista Daniel Pérez contó que Junior estaría interesado en el colombiano. No hay detalles a fondo, pero el rumor sacude al atacante.

Pero a Independiente Rivadavia aún le queda un juego, y esperan contar con Sebastián Villa, su gran figura, en esplendor. Será de visita, el próximo domingo 16 de noviembre, ante Defensa y Justicia en el estadio Estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

El desenlace del torneo para Rivadavia marcará el futuro de Sebastián Villa. Las vacaciones en Colombia podrían ser fundamentales con miras a un 2026 que pinta bastante retador para el jugador.

Sebastián Villa y su valor en el mercado

Transfermarkt también muestra que Sebastián Villa tiene un valor en el mercado de 5 millones de euros. No sería el más alto de su carrera, pues para agosto de 2019, cuando jugaba en Boca Juniors, logró los 10 millones de euros.

La experiencia marca el rumbo de Villa. No solo supo brillar en Boca, un equipo exigente y con una afición que pide títulos, sino también hizo historia en Colombia con Deportes Tolima.

Sebastián Villa (tercero, de pie, de derecha a izquierda) campeón con Deportes Tolima en 2018-l. | Foto: Colprensa - El Colombiano.