Marcelo Gallardo dio la lista de jugadores que no siguen en River: un colombiano y tres ídolos

Marcelo Gallardo pasó la escoba en el camerino de River Plate. Luego de la eliminación en el torneo clausura, se sentó con varios jugadores y les comunicó que no están en sus planes para 2026.

En la lista de salidas hay un colombiano y varios referentes de la plantilla que se van por la puerta de atrás después de un año decepcionante en todos los sentidos.

Miguel Ángel Borja termina contrato en diciembre, lo que hace muy sencilla su desvinculación del conjunto millonario. Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, por su parte, continuarán en el equipo para la temporada que viene.

Gallardo ni siquiera tuvo contemplaciones con tres de los ídolos de la nómina: Enzo Pérez, Nacho Fernández y Pity Martínez.

Esta es la lista confirmada por la prensa argentina:

Enzo Pérez

Nacho Fernández

Gonzalo ‘Pity’ Martínez

Milton Casco

Miguel Ángel Borja

Federico Gattoni

Un día oscuro en River Camp

El Diario Olé contó detalles sobre la decisión de Marcelo Gallardo y cómo se lo comunicó a los jugadores en la lista de salidas.

“Los fue llamando de a uno a su oficina en el Camp. Por los indicios que había dado el propio entrenador durante el último semestre, los protagonistas lo intuían y no se sorprendieron al sentarse y escuchar la decisión de que no iban a ser tenidos en cuenta para el River 2026, pero sí conmovió a las partes”, narró el reconocido medio argentino.

Fue sobre las 8:00 a. m. que Gallardo empezó a citar a los sentenciados y les dijo a la cara la cruda verdad.

“Antes y después del almuerzo, los históricos fueron ingresando al búnker de MG para una reunión en la que el presente se mezcló con el pasado, aunque sin hablar de futuro”, añade Olé.

¿Sin Copa Libertadores?

Lo cierto es que esta era una decisión que pedían a gritos en la hinchada, pues los héroes de Madrid se convirtieron en objeto de críticas a lo largo de la temporada.

River no ganó ninguno de los títulos que disputó y ahora mismo no tiene su cupo asegurado para la próxima edición de la Copa Libertadores.

🚨 NO SIGUEN EN RIVER



Marcelo Gallardo le comunicó a los siguientes futbolistas que no seguirán en el Millonario luego del 31 de diciembre: Enzo Pérez, Nacho Fernández, 'Pity' Martínez, Miguel Ángel Borja, Milton Casco y Federico Gattoni.



El millonario ya no depende de sí mismo y deberá aguardar que Argentinos Juniors, Boca Juniors o Lanús salgan campeones del torneo clausura para liberar una plaza en la tabla anual que le permita acceder a la ronda de repechaje.