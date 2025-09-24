Suscribirse

Palmeiras fulminó a River Plate de la Copa Libertadores: JuanFer Quintero hizo esto en el partido

Con el colombiano como titular, y dando una asistencia, a River Plate no le alcanzó contra Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Redacción Deportes
25 de septiembre de 2025, 2:58 a. m.
Juan Fernando Quintero, titular en la eliminación de River Plate contra Palmeiras de Libertadores.
Juan Fernando Quintero, titular en la eliminación de River Plate contra Palmeiras de Libertadores. | Foto: Izq: ESPN / Der: Getty Images.

Se acabó el sueño de la Copa Libertadores 2025 para River Plate. Este miércoles, 24 de septiembre, el millonario cayó por 3-1 en su visita a Palmeiras, por la vuelta de los cuartos de final de la competencia. Así las cosas, el elenco brasileño ganó con un global de 5-2.

River se fue adelante en el marcador y soñaba con la remontada, pues en la ida en el Monumental cayó 2-1. . Maximiliano Salas anotó a los 8′ con un gol de cabeza, tras un pase de Juan Fernando Quintero en pelota quieta. El colombiano, contra todo pronóstico, fue titular este miércoles.

Con ese 1-0 parcial se fueron al descanso, y parecía que, al menos, River podría buscar los penales. Sin embargo, el segundo tiempo estuvo lejos de favorecerle al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Solo bastaron seis del complemento para que Vitor Roque enviara el balón a guardar. Era el 1-1 parcial y desde ahí se encaminó la goleada que terminaría siendo el partido a favor del elenco brasileño.

Palmeiras aumentó su ventaja sobre River Plate.
Palmeiras aumentó su ventaja sobre River Plate. | Foto: Getty Images

A los 90+1′, José Manuel López puso el 2-1 lapidario de penal, y tan solo tres minutos después, a los 90+4′, decretó el 3-1 definitivo del partido (5-2 de global) con el que Palmeiras fulminó a River Plate de la Copa Libertadores y sueña con el trofeo.

Del estadio Allianz Parque bajó una algarabía total, pues los hinchas de Palmeiras coparon las tribunas. En contraste, la transmisión enfocaba al banco de River, con un gran desconsuelo por quedar fuera de la carrera por la gloria eterna.

Ahora Palmeiras espera por el ganador entre Liga de Quito y Sao Pablo, llave que se definirá este jueves 25 de septiembre.

Los otros colombianos, Kevin Castaño y Miguel Borja, también tuvieron ruedo. El volante jugó los 90′, mientras el delantero ingresó desde el banco.

Contexto: Majestuosa jugada de Juan Fernando Quintero se llevó ovación gigante en Copa Libertadores

Datos generales del partido:

  • Marcador final: Palmeiras 3 (5) - (2) 1 River Plate
  • Fecha: 24 de septiembre (vuelta de cuartos de final en Sudamericana)
  • Alineaciones:

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez Portillo, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista Santana de Oliveira, Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Martín Fernández, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

