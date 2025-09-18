Majestuosa jugada de Juan Fernando Quintero se llevó ovación gigante en Copa Libertadores

Juan Fernando Quintero alborotó el estadio Más Monumental, de River Plate, en la noche del pasado 17 de septiembre.

Su ingreso al juego ante Palmeiras solo se dio hacia el remate del partido, pero le bastó para hacerse tendencia en Argentina y Sudamérica.

Con 45 minutos en campo, el volante nacional se logró llevar una calificación alta de 7.6 tras su aporte en ofensiva y defensa.

Juan Fernando Quintero es un talento que sobresale en Argentina | Foto: Getty Images

Sí, para muchos generó sorpresa el despliegue físico que se le vio al creativo colombiano, quien en cierto instante se la jugó de defensa y salió avante de ello.

Cuando River estaba lanzado al ataque en busca de igualar el duelo ante el Verdao, la zaga quedó mal parada y sin hombres para respaldar a Franco Armani.

Desde su propio campo, Quintero pegó una corrida inusual para este, que terminó con un majestuoso cruce para defender un balón que, de pasar, iba directo a su arco.

Dicha maniobra de parte del acostumbrado al ataque propició la algarabía de las tribunas locales, las cuales se abalanzaron en aplausos para Quintero Paniagua.

En el relato de la transmisión oficial también se destacó el corte de parte de Juanfer. En ESPN se oyó decir a Mariano Closs: “¿Ustedes vieron cómo fue el cierre?, pero no por el cierre... la diagonal que hizo. Como un zaguero”, reconoció.

Marcelo Gallardo no se quedó callado ante el nivel de uno de sus jugadores más mimados al interior del plantel riverplatense.

“Es su primer partido en estos dos meses después de unas molestias que estaba sufriendo”, dijo de una mejoría de salud para el 10.

“Recién ahora se encuentra un poquito mejor, venía jugando momentos de partido en los segundos tiempo”, agregó del manejo dado.

Además de ello, le reconoció que su aporte en la claridad del juego de River es sumamente alta para lograr llegar a gol.

“Claramente cuando él está mejor nos da otra frescura futbolística, pero también ese primer tiempo lo hubiese padecido, porque fueron superiores a nosotros en esos 30 minutos”, dijo sobre por qué no lo usa de titular fijo.

A River no le alcanzó en el Monumental

Palmeiras consiguió un valioso triunfo como visitante por 2-1 sobre el argentino River Plate, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores jugado la noche del miércoles en el estadio Monumental en Buenos Aires.

Ante unos 85.000 espectadores, el paraguayo Gustavo Gómez (5) y Vítor Roque (41) pusieron en ventaja al Verdão, que se llevaba una buena diferencia de Argentina, pero Lucas Martínez Quarta (89) achicó cifras y le dio un poco de oxígeno al Millonario.

Final del partido. River 1 - Palmeiras 2.



En una semana, la revancha en Brasil por los cuartos de final de la #Libertadores#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/lje9Wq7Jww — River Plate (@RiverPlate) September 18, 2025

El desquite se jugará el miércoles próximo en São Paulo. El ganador de la serie se enfrentará en las semifinales con el vencedor de la llave que el jueves iniciarán Liga de Quito y São Paulo.

“Regalamos un tiempo (...) En el segundo mostramos una mejor imagen, tuvimos el control, pero lamentablemente no lo pudimos empatar. La serie quedó abierta”, consideró Nacho Fernández, uno de los referentes de River.