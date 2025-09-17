Juan Fernando Quintero es motivo de lamento en Argentina: DT no aguantó y dijo lo que piensa

Aun ganando en las competencias que tiene por delante, Racing de Avellaneda extraña la magia de un colombiano como Juan Fernando Quintero.

Su exentrenador, Gustavo Costas, fue el que dio a conocer la falta que la hace a dicho plantel para la disputa de rondas claves como los cuartos de final de Copa Libertadores.

En la noche del pasado martes, la Academia aseguró en rueda de prensa que no cuenta con un talento como el creativo entre los suyos.

Juan Fernando Quintero y Gustavo Costas en Racing de Avellaneda | Foto: Getty Images

“Sí, nos falta (un jugador más creativo). Falta un jugador como Juanfer”, aseveró Costas.

Aunque exalta lo que hacen otros de los suyos, ninguno parece tener la claridad futbolística de la que ahora goza River Plate al tener el 10.

“Almendra te da juego, pero es distinto. Estábamos acostumbrados a otra clase de juego que hacíamos, que era más intenso, más dinámico”, sumó.

De cara a seguir afrontando Costas con los jugadores que tiene a mano, cree que será cuestión de él adaptarlos para sacarles el mejor provecho.

“Capaz hoy tenemos jugadores distintos y nos tenemos que ir acostumbrando; uno se tiene que adaptar a los jugadores que tiene”, analizó el DT.

Aporte de Quintero en su paso

Es innegable que Juanfer Quintero fue un hombre de suma importancia para Racing a lo largo de los dos años que estuvo allí.

Si bien no fue el titular innegable del puesto, 50 partidos le bastaron para traer otro título internacional a las vitrinas de la Academia.

Cuando las fases más importantes de la Copa Sudamericana requirieron a Quintero, este se hizo presente para llevarlos hacia la final de 2024.

Juan Fernando Quintero levantando la Copa Sudamericana en Asunción | Foto: AP

En Racing quedó marcado que el volante colombiano se echó el equipo a la espalda para sacar adelante la semifinal jugada ante Corinthians de Brasil.

Dicha consagración del trofeo de segundo nivel de importancia en el continente le permitió la clasificación directa a Racing a la actual Copa Libertadores, donde hoy día ya está jugando cuartos de final.

Un paso más de Racing

Racing de Avellaneda fue más eficaz y consiguió un valioso triunfo 1-0 de visita frente a Vélez Sarsfield en el partido que abrió los cuartos de final de la Copa Libertadores, la noche del martes en Buenos Aires.

Ante unos 35.000 espectadores en el estadio José Amalfitani, la casa de Vélez, Adrián Martínez a los 53 minutos anotó el gol para el triunfo de La Academia, actual campeona de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana.

Vélez jugó desde los 43 minutos con diez futbolistas, por la expulsión de su defensa Lisandro Magallán.

En una noche de flojo desempeño del árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio, el VAR intervino para anular un gol a Vélez por un balón que había salido previamente del terreno y luego corrigió al juez, que había decretado la expulsión de Juan Nardoni, de Racing.

La revancha se jugará el martes próximo en el Cilindro de Avellaneda.

El vencedor de esta serie jugará en semifinales con el ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y el Flamengo.