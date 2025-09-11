Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate de Argentina, habló en entrevista con ESPN sobre el mediocampista ofensivo colombiano Juan Fernando Quintero.

Francescoli contó lo que sucede con el jugador que estuvo recientemente con la Selección Colombia. Expresó, sin rodeos, que lo ve bien, pero que aún le falta ritmo para jugar los 90 minutos de un partido.

Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

“Juanfer está bien, creciendo físicamente, la continuidad lo va a ayudar. Todavía le falta ritmo para jugar los 90 minutos, pero lo veo bien”, manifestó el exjugador uruguayo.

“Hay jugadores que van a mejorar y a generar un crecimiento colectivo. El jugador técnico de la manera que lo es él… es una exposición técnica. Cuando él mejor está de la cabeza, mejor funciona”, añadió, en palabras recogidas por As Colombia.

El director deportivo también aprovechó el espacio para hablar del centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja, dijo que a finales de 2025 se definirá su futuro.

“Lo va a decidir él con Marcelo (Gallardo) a fin de año, según cómo termine la temporada y cómo se sienta el propio Miguel. Por lo general tenemos ese espíritu de que nada sea impuesto, de acordar las cosas”, señaló.

Juan Fernando Quintero con River. | Foto: AFP

Y ya que se tocó el nombre de Marcelo, Enzo Francescoli dijo que este será director técnico de River Plate hasta que él quiera. Esta declaración generó revuelo en Argentina.

“Es difícil hacer futurología, pero creo que Gallardo va a ser técnico hasta que él quiera. Él ha sido parte del cambio que se generó en River. Me refiero a la organización, a la manera de mostrarse como club y como plantel. Él dejó una marca. Cuando uno habla de amigos es difícil, pero ojalá que sea hasta que él quiera”, afirmó.

Alfredo Berti, de espaldas, en la final de la Copa Libertadores de 1996 entre América de Cali y River Plate, en Buenos Aires. Enzo Francescoli y Alex Escobar, también en la imagen. | Foto: AFP

El dirigente del conjunto de la banda cruzada también hizo referencia a los inicios de Marcelo Gallardo y aseguró que no era la primera opción cuando llegó a la institución.