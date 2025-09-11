Suscribirse

Directivo de River no se calló y contó lo que pasa con Juan Fernando Quintero: “Todavía le falta”

Juan Fernando Quintero no ha alcanzado su mejor nivel en su tercer ciclo en River.

Redacción Deportes
12 de septiembre de 2025, 1:56 a. m.
Juan Fernando Quintero reacciona al cambio que lo sacó del partido de River vs. Libertad
Juan Fernando Quintero con los colores de River Plate. | Foto: Captura ESPN

Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate de Argentina, habló en entrevista con ESPN sobre el mediocampista ofensivo colombiano Juan Fernando Quintero.

Francescoli contó lo que sucede con el jugador que estuvo recientemente con la Selección Colombia. Expresó, sin rodeos, que lo ve bien, pero que aún le falta ritmo para jugar los 90 minutos de un partido.

Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia.
Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Juanfer está bien, creciendo físicamente, la continuidad lo va a ayudar. Todavía le falta ritmo para jugar los 90 minutos, pero lo veo bien”, manifestó el exjugador uruguayo.

“Hay jugadores que van a mejorar y a generar un crecimiento colectivo. El jugador técnico de la manera que lo es él… es una exposición técnica. Cuando él mejor está de la cabeza, mejor funciona”, añadió, en palabras recogidas por As Colombia.

Contexto: Desde Argentina le llueven elogios a Juanfer Quintero: “Te facilita todo”

El director deportivo también aprovechó el espacio para hablar del centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja, dijo que a finales de 2025 se definirá su futuro.

“Lo va a decidir él con Marcelo (Gallardo) a fin de año, según cómo termine la temporada y cómo se sienta el propio Miguel. Por lo general tenemos ese espíritu de que nada sea impuesto, de acordar las cosas”, señaló.

El mediocampista colombiano #10 de River Plate, Juan Fernando Quintero, observa durante el partido del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. (Foto de ALEJANDRO PAGNI / AFP).
Juan Fernando Quintero con River. | Foto: AFP

Y ya que se tocó el nombre de Marcelo, Enzo Francescoli dijo que este será director técnico de River Plate hasta que él quiera. Esta declaración generó revuelo en Argentina.

“Es difícil hacer futurología, pero creo que Gallardo va a ser técnico hasta que él quiera. Él ha sido parte del cambio que se generó en River. Me refiero a la organización, a la manera de mostrarse como club y como plantel. Él dejó una marca. Cuando uno habla de amigos es difícil, pero ojalá que sea hasta que él quiera”, afirmó.

Alfredo Berti, de espaldas, en la final de la Copa Libertadores de 1996 entre América de Cali y River Plate, en Buenos Aires. Enzo Francescoli y Alex Escobar, también en la imagen.
Alfredo Berti, de espaldas, en la final de la Copa Libertadores de 1996 entre América de Cali y River Plate, en Buenos Aires. Enzo Francescoli y Alex Escobar, también en la imagen. | Foto: AFP

El dirigente del conjunto de la banda cruzada también hizo referencia a los inicios de Marcelo Gallardo y aseguró que no era la primera opción cuando llegó a la institución.

“Lo mío pudo haber sido intuición o un acierto, pero el mérito es todo de él. Era un momento complicado porque se había ido Ramón. Nos juntamos para hablar de la pretemporada y nos dijo que se iba. Fui a buscar a Martino y me dijo que esperaba un llamado de la selección. El club me dijo que me hiciera cargo de la decisión y elegí a Marcelo porque me daba sensaciones de que podía pasar esto”, sentenció el director deportivo, entre otras cosas más.

River PlateJuan Fernando QuinteroRiver PlateSelección ColombiaColombiaArgentina

