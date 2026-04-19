‘Monumentalazo’: Boca Juniors da durísimo golpe a River Plate ante 80 mil hinchas y escala en la tabla

Con una actuación magistral de su capitán Leandro Paredes, Boca Juniors le ganó 1-0 a River Plate el superclásico del fútbol argentino, jugado en el estadio Monumental ante unos 85.000 espectadores, por la decimoquinta fecha de la Liga Argentina.

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Leandro Paredes (45+5′, de penal) fue la figura del partido y autor del gol del triunfo, en un partido tenso, en el que River Plate fue el dueño de la pelota, pero Boca generó más y mejores ocasiones para quedarse con los tres puntos.

“Estamos orgullosos de este equipo, que se va convirtiendo en un grupo de hombres, que además empieza a jugar bien. Sabíamos cómo iba a ser el partido, que se iba a jugar poco. Era importante ganar hoy. Esto es una continuidad y vamos de menor a mayor”, dijo Paredes, el capitán Xeneize.

No abundaron las emociones en la primera mitad, con un desarrollo tenso, de marcas firmes y dientes apretados en el que River buscó presionar sobre la salida de Boca, que resistió y no cometió errores en el fondo. Sin la iniciativa, el Xeneize buscó con pelotazos largos al paraguayo Adam Bareiro o con los peligrosos envíos de Lautaro Blanco desde la izquierda.

La salida del delantero Sebastián Driussi cuando iban apenas 17 minutos, por una dolencia muscular, pareció ser la única noticia en el segmento inicialdel superclásico, en el que River consiguió neutralizar al mediocampo rival, pero no mostró creatividad para acercarse con riesgo a la valla azul y oro.

River no reaccionó

Un zurdazo de Maxi Salas a los 44 minutos, que salió por poco, fue la primera aproximación seria del Superclásico, pero respondió pronto Boca con un gran pase de Paredes para el charrúa Miguel Merentiel, cuyo remate rozó el caño izquierdo.

Hasta que, en tiempo de descuento, un envío para Merentiel fue interceptado por la mano de Lautaro Rivero, y tras la revisión del VAR, el árbitro Darío Herrera sancionó el penal que Paredes mandó a la red con un derechazo potente, alto y angulado.

Eduardo Coudet, el DT de River, metió mano en el equipo con los cambios, mientras la hinchada local empezó a mostrar su descontento con el desarrollo con el cántico de “movete River movete, hoy no podemos perder”.

Merentiel, quien exigió bastante en el ataque, no resolvió bien tras un error de Rivero en la salida, y Santiago Beltrán, el joven portero de River, aportó seguridad para sacar un tiro potente de Ascacíbar y, más tarde, tres mano a mano contra Exequiel Zeballos.

“El grupo hizo un gran esfuerzo en los últimos minutos, jugamos como se tiene que jugar un clásico y lo sacamos adelante. Era obvio que nos iban a atacar al final, pero supimos defender”, expresó Di Lollo, central de Boca.

La derrota en el Monumental significó el fin del invicto en la nueva era del DT Coudet, que perdió su primer cotejo en su octavo partido, mientras que Boca llegó a los 13 partidos sin tropiezos desde febrero pasado.

Tabla de la Liga Argentina Foto: Pantallazo Google

Con este resultado, Boca se subió al tercer puesto en la Zona A del torneo Apertura y dio un paso importante para asegurarse la clasificación a los octavos de final, mientras que River continúa segundo en la Zona B, con el billete a la próxima fase dentro del bolsillo.

Tabla de la Liga Argentina Foto: Pantallazo X

En el historial general, Boca elevó su ventaja con 94 victorias sobre su rival eterno, mientras que River ganó 88 cotejos y hubo 84 empates.