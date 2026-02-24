Deportes

La Selección Colombia le respondió a Boca: anuncio oficial sobre el futuro de Néstor Lorenzo

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aclaró cuál es la situación del entrenador argentino.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

24 de febrero de 2026, 1:12 p. m.
Néstor Lorenzo suena para Boca Juniors después del Mundial 2026
Néstor Lorenzo suena para Boca Juniors después del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Hace unos días surgió una versión en la prensa argentina que mencionaba a Néstor Lorenzo como el candidato favorito de Juan Román Riquelme para asumir las riendas de Boca Juniors después del Mundial 2026.

“El técnico que le encanta a Riquelme, para que dirija a Boca Juniors, en algún momento, y si es posible después del Mundial 2026, es un técnico argentino que va a dirigir el Mundial. Por eso no lo puede traer ahora. Un técnico argentino, que jugó en Boca Juniors: Néstor Lorenzo, ese es el técnico que le encanta a Riquelme”, informó el periodista Roberto Leto en DSports.

Revelan lista previa de Néstor Lorenzo: estos serían los elegidos para enfrentar a Croacia y Francia

Esta versión no tardó en llegar hasta Colombia, donde muchos hinchas se mostraron sorprendidos con la posibilidad de que Lorenzo corte su proceso para volver a su país de origen.

Cabe recordar que el contrato del estratega argentino va hasta mediados de 2026. Luego de dirigir la Copa del Mundo, se sentará a hablar con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para analizar los resultados y definir su continuidad.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - JUNE 06: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia, gestures during the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Colombia and Peru at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on June 06, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia de mayores. Foto: Getty Images

La reacción de Jesurún

Ante esa posible oferta de Boca Juniors, se habló de Oliver Glasner como candidato para reemplazar a Lorenzo; sin embargo, ninguna de esas ideas pasa por la mente de la Selección Colombia.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, fue certero sobre el futuro de Lorenzo y aseguró que no hay ningún tipo de cosa que lo pueda distraer de su objetivo principal: hacer historia en el Mundial 2026.

“Cuando un técnico es exitoso, le llueven ofertas, es absolutamente normal. Yo creo que aquí hay una solidez del profesor con nosotros, un compromiso. Conociendo al profesor Lorenzo, él no tiene en su cabeza nada diferente que su Selección Colombia para el Mundial de fútbol. No hay nada diferente”, sentenció en declaraciones para Win Sports.

Ni siquiera cuando la Tricolor atravesó una racha de varios partidos sin ganar estuvo en peligro el futuro de Lorenzo, quien goza del respaldo total por parte de la FCF.

De hecho, Jesurún y sus allegados de la junta directiva confían plenamente en que la Selección Colombia hará un regreso triunfal a la Copa del Mundo después de haberse perdido la edición de Catar-2022.

Ramón Jesurún revela cuánto costó el lujoso hotel de la Selección Colombia: esta es la cifra

“Ya es hora de pensar en títulos y para eso creemos que el chip mental hay que variarlo. Hay que pensar en ser campeones, esa es la diferencia que países ‘top’ han aplicado en otro momento y que ya es hora de nosotros hacerlo. Hablemos de mentalidad campeona en el Mundial, vamos a ver hasta dónde llegamos, ojalá sea hasta la final”, agregó.

Jesurún considera que “ya no es la época donde íbamos a competir. Es la época, en todos los torneos, donde tenemos que ir a ganar”.

