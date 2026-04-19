El palmarés de Luis Díaz en su carrera tras el título con Bayern Múnich: camino a ser el mejor colombiano de la historia

Bayern Múnich, dirigido por el técnico Vincent Kompany, venció al Stuttgart por 4-2 en el Allianz Arena, con doblete de asistencias del volante colombiano, que volvió a ser titular en uno de los mejores tridentes del fútbol mundial. El gigante bávaro se hizo inalcanzable en la tabla de posiciones al llegar a 79 puntos, por 64 del Borussia Dortmund.

Con faena de goles y Luis Díaz brillando, Bayern Múnich se consagró campeón de Bundesliga

Doblete de asistencias de Luis Díaz para hacer campeón al Bayern Múnich en la Bundesliga

Dicho objetivo de ser campeón anticipadamente, da un respiro en un momento clave de la temporada y es el primero de tres trofeos que tiene en la mira. Está vivo en la Copa de Alemania y ahora se instala entre los cuatro mejores de la Champions League.

Una temporada brillante de Lucho Díaz. con una influencia de ataque muy importante que influyó en el objetivo cumplido de la Bundesliga. Luis Díaz avanza en la temporada con 28 partidos jugados, 15 goles y 13 asistencias, manteniendo una regularidad sobresaliente en cada juego y siendo, incluso, elemento de debate en Liverpool, donde ya se arrepienten de dejar ir al guajiro.

Bundesliga, primera división alemana, entre el FC Bayern de Múnich y el VfB Stuttgart en Múnich, al sur de Alemania. (Foto de Karl-Josef HILDENBRAND / AFP) Foto: AFP

El paso del volante colombiano por el fútbol europeo parece abonado al éxito y Luis Díaz cuenta ya con el título de campeón en tres de las seis ligas europeas más importantes. A los dos campeonatos con Porto y a la Premier League ganada con el Liverpool en el 2025, suma ahora la Bundesliga de Alemania, en la que además ha sido protagonista.

Lucho llegó en su cuenta personal a 17 títulos en su palmarés. Ya fue campeón local en Colombia con el Junior de Barranquilla, Portugal con FC Porto, Inglaterra junto a Liverpool y ahora, con de Bundesliga en su primera temporada con Bayern Múnich.

El palmarés de Luis Díaz

Junior de Barranquilla

Liga Colombiana: 2018-II y 2019-I

Copa Colombia: 2017

Superliga de Colombia: 2019

Porto

Primeira Liga: 2019/2020 y 2021/2022

Copa de Portugal: 2019/2020 y 2021/2022

Supercopa de Portugal: 2020/2021

Liverpool

Premier League: 2024/2025

FA Cup: 2021/2022

Carabao Cup: 2021/2022 y 2023/2024

Community Shield: 2022/2023

Bayern Múnich

Supercopa Alemania: 2025/2026

Bundesliga: 2025/2026

Títulos que podría ganar Luis Díaz en esta temporada

Tras ganar la Bundesliga, Luis Díaz podría ganar dos títulos más esta temporada. Está en las semifinales de la Copa de Alemania donde deberá enfrentar al Bayer Leverkusen en próximas días y en la otra llave Stuttgart vs. Friburgo saldrá el otro finalista.

Por si fuera poco, en la Champions League tendrá que verse las caras con el PSG de Francia, el actual campeón de la competición. En la otra llave, Arsenal y Atlético de Madrid, saldrá el otro finalista.