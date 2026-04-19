El palmarés de Luis Díaz en su carrera tras el título con Bayern Múnich: camino a ser el mejor colombiano de la historia

Bayern Múnich, dirigido por el técnico Vincent Kompany, venció al Stuttgart por 4-2 en el Allianz Arena, con doblete de asistencias del volante colombiano, que volvió a ser titular en uno de los mejores tridentes del fútbol mundial. El gigante bávaro se hizo inalcanzable en la tabla de posiciones al llegar a 79 puntos, por 64 del Borussia Dortmund.
Dicho objetivo de ser campeón anticipadamente, da un respiro en un momento clave de la temporada y es el primero de tres trofeos que tiene en la mira. Está vivo en la Copa de Alemania y ahora se instala entre los cuatro mejores de la Champions League.
Una temporada brillante de Lucho Díaz. con una influencia de ataque muy importante que influyó en el objetivo cumplido de la Bundesliga. Luis Díaz avanza en la temporada con 28 partidos jugados, 15 goles y 13 asistencias, manteniendo una regularidad sobresaliente en cada juego y siendo, incluso, elemento de debate en Liverpool, donde ya se arrepienten de dejar ir al guajiro.
El paso del volante colombiano por el fútbol europeo parece abonado al éxito y Luis Díaz cuenta ya con el título de campeón en tres de las seis ligas europeas más importantes. A los dos campeonatos con Porto y a la Premier League ganada con el Liverpool en el 2025, suma ahora la Bundesliga de Alemania, en la que además ha sido protagonista.
Lucho llegó en su cuenta personal a 17 títulos en su palmarés. Ya fue campeón local en Colombia con el Junior de Barranquilla, Portugal con FC Porto, Inglaterra junto a Liverpool y ahora, con de Bundesliga en su primera temporada con Bayern Múnich.
El palmarés de Luis Díaz
Junior de Barranquilla
- Liga Colombiana: 2018-II y 2019-I
- Copa Colombia: 2017
- Superliga de Colombia: 2019
Porto
- Primeira Liga: 2019/2020 y 2021/2022
- Copa de Portugal: 2019/2020 y 2021/2022
- Supercopa de Portugal: 2020/2021
Liverpool
- Premier League: 2024/2025
- FA Cup: 2021/2022
- Carabao Cup: 2021/2022 y 2023/2024
- Community Shield: 2022/2023
Bayern Múnich
- Supercopa Alemania: 2025/2026
- Bundesliga: 2025/2026
Títulos que podría ganar Luis Díaz en esta temporada
Tras ganar la Bundesliga, Luis Díaz podría ganar dos títulos más esta temporada. Está en las semifinales de la Copa de Alemania donde deberá enfrentar al Bayer Leverkusen en próximas días y en la otra llave Stuttgart vs. Friburgo saldrá el otro finalista.
Por si fuera poco, en la Champions League tendrá que verse las caras con el PSG de Francia, el actual campeón de la competición. En la otra llave, Arsenal y Atlético de Madrid, saldrá el otro finalista.