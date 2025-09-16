Atípica jugada definió el partido entre Vélez y Racing por Libertadores: hay revuelo en Sudamérica

Este martes, 16 de septiembre, se jugó la ida de los cuartos de final en la Copa Libertadores. Vélez recibió a Racing en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires y terminó siendo un partido bastante vibrante que acabó en triunfo de la academia por 1-0.

Todo se definió en el segundo tiempo. Durante la primera mitad, aunque hubo chances para ambos conjuntos, el marcador acabó 0-0 y los hinchas del fortín estaban a la expectativa de que su equipo mejorara en el complemento, pues, para la vuelta en Avellaneda, querían ir con ventaja.

Adrián Maravilla Martínez anotó el único tanto del partido a los 52′. El delantero pisó el área de Vélez, tras un pase rastrero de Facundo Mura, y envió el balón al fondo de la red. Locura en el Racing de Costas, vigente campeón de la Sudamericana.

Adrián Maravilla Martínez, autor del gol del triunfo en el Racing vs. Vélez por Libertadores. | Foto: Getty Images

Polémica en el gol anulado a Vélez

11 minutos después del gol de Racing, Vélez reaccionó y anotó el empate. Fue a los 63′ de partido, gracias a Aaron Quirós, que tras un tiro de esquina, y una serie de rebotes, puso el 1-1 para el Fortín mientras el público estallaba en júbilo.

Sin embargo, el VAR llamó al árbitro Wilton Sanpaio, pues le indicaron que en el tiro de esquina la pelota salió de la última línea, es decir, debió anular la acción porque el balón no estaba en el terreno de juego.

¡NO VALIÓ EL GOL DE VÉLEZ! La pelota no ingresó y el VAR anuló el 1-1 del Fortín ante Racing.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium

Se trata de una jugada poco usual en el fútbol, pero que terminó repercutiendo en este partido. Normalmente, los tiros de esquina siempre tienen destino de punto penal, o van al área directa, o se cobran en pase corto; incluso, terminan en portería. No obstante, la mala suerte le jugó en contra a Vélez.

Está bien anulado el gol de #Vélez. pic.twitter.com/dnHi4z7WHt — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) September 16, 2025

Si el tanto hubiese entrado, habría sido un 1-1 que dejaba la llave abierta de cara a la vuelta. Ahora, Racing tiene la ventaja y espera cerrar el pase a semis ante su público, tratando de ser protagonista en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

El colombiano Duván Vergara entró desde el banco en Racing. Por su parte, Álvaro Montero volvió a ser suplente con el equipo de Liniers.

La vuelta de esta llave se jugará el martes 23 de septiembre en el estadio Presidente Perón (Cilindro) de Avellaneda.

Datos generales del partido

Marcador final : Vélez 0 - 1 Racing

: Vélez 0 - 1 Racing Fecha : 16 de septiembre de 2025 (ida en los cuartos de final de Copa Libertadores)

: 16 de septiembre de 2025 (ida en los cuartos de final de Copa Libertadores) Estadio : José Amalfitani

: José Amalfitani Árbitro : Wilton Sanpaio (Brasil)

: Wilton Sanpaio (Brasil) Alineaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Michael Santos. DT: Guillermo Barros Schelotto.