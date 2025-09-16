Suscribirse

Atípica jugada definió el partido entre Vélez y Racing por Libertadores: hay revuelo en Sudamérica

Si la jugada hubiese valido, el resultado habría sido otro. Al final, se trató de un juego cerrado y tendencia en el continente.

Redacción Deportes
17 de septiembre de 2025, 12:31 a. m.
Polémica jugada en el Vélez vs. Racing por Copa Libertadores.
Polémica jugada en el Vélez vs. Racing por Copa Libertadores. | Foto: Transmisión oficial ESPN.

Este martes, 16 de septiembre, se jugó la ida de los cuartos de final en la Copa Libertadores. Vélez recibió a Racing en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires y terminó siendo un partido bastante vibrante que acabó en triunfo de la academia por 1-0.

Todo se definió en el segundo tiempo. Durante la primera mitad, aunque hubo chances para ambos conjuntos, el marcador acabó 0-0 y los hinchas del fortín estaban a la expectativa de que su equipo mejorara en el complemento, pues, para la vuelta en Avellaneda, querían ir con ventaja.

Adrián Maravilla Martínez anotó el único tanto del partido a los 52′. El delantero pisó el área de Vélez, tras un pase rastrero de Facundo Mura, y envió el balón al fondo de la red. Locura en el Racing de Costas, vigente campeón de la Sudamericana.

Adrián Maravilla Martínez, autor del gol del triunfo en el Racing vs. Vélez por Libertadores.
Adrián Maravilla Martínez, autor del gol del triunfo en el Racing vs. Vélez por Libertadores. | Foto: Getty Images
Contexto: River Plate vs. Palmeiras: canal y hora para ver los cuartos de final por Copa Libertadores

Polémica en el gol anulado a Vélez

11 minutos después del gol de Racing, Vélez reaccionó y anotó el empate. Fue a los 63′ de partido, gracias a Aaron Quirós, que tras un tiro de esquina, y una serie de rebotes, puso el 1-1 para el Fortín mientras el público estallaba en júbilo.

Sin embargo, el VAR llamó al árbitro Wilton Sanpaio, pues le indicaron que en el tiro de esquina la pelota salió de la última línea, es decir, debió anular la acción porque el balón no estaba en el terreno de juego.

Se trata de una jugada poco usual en el fútbol, pero que terminó repercutiendo en este partido. Normalmente, los tiros de esquina siempre tienen destino de punto penal, o van al área directa, o se cobran en pase corto; incluso, terminan en portería. No obstante, la mala suerte le jugó en contra a Vélez.

Si el tanto hubiese entrado, habría sido un 1-1 que dejaba la llave abierta de cara a la vuelta. Ahora, Racing tiene la ventaja y espera cerrar el pase a semis ante su público, tratando de ser protagonista en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

El colombiano Duván Vergara entró desde el banco en Racing. Por su parte, Álvaro Montero volvió a ser suplente con el equipo de Liniers.

La vuelta de esta llave se jugará el martes 23 de septiembre en el estadio Presidente Perón (Cilindro) de Avellaneda.

Datos generales del partido

  • Marcador final: Vélez 0 - 1 Racing
  • Fecha: 16 de septiembre de 2025 (ida en los cuartos de final de Copa Libertadores)
  • Estadio: José Amalfitani
  • Árbitro: Wilton Sanpaio (Brasil)
  • Alineaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Michael Santos. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Gastón Martirena, Santiago Germán Solari, Adrián Emmanuel Martínez. DT: Gustavo Costas.

