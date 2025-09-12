Este viernes, 12 de septiembre, llegó por fin el tan ansiado debut de Álvaro Montero con Vélez Sarsfield. El guardameta de 30 años llegó al fortín, procedente de Millonarios, el 17 de julio de 2025. Casi dos meses después le llegó su hora de brillar.

Montero ingresó a los 27′ del primer tiempo porque el arquero titular de Vélez, Tomás Marchiori, salió sustituido. Álvaro jugó los 63 minutos restantes, en un partido donde ni el cuadro de Liniers ni Huracán se hicieron daño. Al final fue 0-0.

Tomás Marchiori, portero titular y figura de Vélez. | Foto: Getty Images

Los hinchas de Vélez reaccionaron al debut de Álvaro Montero. Por medio de redes sociales, el equipo de Buenos Aires anunció el ingreso del colombiano al terreno de juego, y los simpatizantes del fortín le mostraron su apoyo.

De hecho, quienes también se hicieron notar fueron los hinchas de Millonarios, club en el que Álvaro fue campeón y figura.

Dale Monteroooo💙 — Millos Jimena🌟16🐯 (@J1946A) September 12, 2025

Te amo Álvaro,con toda a romperla — AREVALISTA (@arevalista) September 12, 2025

Álvaro Montero, fuera de la Selección Colombia

Hasta hace un par de meses, Montero era uno de los tres arqueros que Néstor Lorenzo llamaba frecuentemente a Selección Colombia. Junto a él, Camilo Vargas y David Ospina completaban el tridente.

Sin embargo, una serie de polémicas, como la de las monedas en Manizales, terminaron sacando al guardameta de los planes de Lorenzo. La falta de ritmo de juego con Vélez, pues llegó a ser suplente de Marchiori, sentenciaron su destino.

Para la última convocatoria de la Selección Colombia, de cara a los juegos ante Bolivia y Venezuela, en septiembre de 2025, los tres arqueros de Lorenzo fueron Vargas, Ospina y Kevin Mier.

Camilo atajó ante Bolivia en Barranquilla, y Mier hizo lo propio ante Venezuela en Maturín. Sin embargo, a Kevin le llovieron críticas por su actuación contra la vinotinto, por lo que la prensa y los hinchas empezaron a preguntarse, por redes sociales, si hacía falta Montero en la Selección Colombia.

Álvaro Montero con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

El gran problema del guajiro radica en el tiempo de juego. Al no tenerlo, se sale aún más del radar del entrenador Lorenzo. Incluso, fanáticos de Millonarios han manifestado su interés en que el guardameta vuelva a vestirse de azul en algo que, como mencionan, convendría a las dos partes.

Por un lado, Montero tendría casi asegurada su titular en Millonarios; además, los hinchas tendrían de vuelta a uno de sus referentes en los últimos años.