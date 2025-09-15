Suscribirse

River Plate vs. Palmeiras: canal y hora para ver los cuartos de final por Copa Libertadores

Aunque Richard Ríos ya no está en el ‘verdão’, la presencia colombiana está asegurada con Kevin Castaño, Juanfer Quintero y Miguel Ángel Borja.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 5:49 p. m.
BUENOS AIRES, ARGENTINA - AUGUST 31: Maximiliano Salas of River Plate celebrates with Juan Fernando Quintero after scoring the team's second goal during a Torneo Clausura Betano 2025 match between River Plate and San Martin SJ at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on August 31, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Juan Fernando Quintero abrazando a su compañero Maximiliano Salas | Foto: Getty Images

River Plate y Palmeiras disputan la que para muchos es la llave más atractiva de los cuartos de final en la Copa Libertadores 2025.

El primer partido de la serie se disputará este miércoles, 17 de septiembre, desde las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

Contexto: Choque colombiano en el Vélez vs. Racing de Copa Libertadores: hora y canal para ver en vivo

El conjunto millonario arranca en condición de local y contará con la presencia de los tres colombianos: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja.

Palmeiras, por su parte, ya no tiene representantes cafeteros tras la salida de Richard Ríos a Benfica, sin embargo, cuenta con un plantel envidiable en el que destacan figuras como Vitor Roque, Gabriel Gómez, Andreas Pereira y Felipe Anderson, entre otros.

Gallardo quiere otra corona

River Plate tiene la necesidad de conseguir un resultado positivo para buscar la clasificación en territorio brasileño. Para eso necesita de un rendimiento que roce la perfección, algo que Marcelo Gallardo todavía no ha podido lograr en este segundo ciclo.

La banda cruzada llega con el ánimo por los cielos, luego de vencer a Estudiantes en condición de visitante y ponerse líder de su grupo en la liga argentina.

Contexto: Directivo de River no se calló y contó lo que pasa con Juan Fernando Quintero: “Todavía le falta”

Para el DT, las dudas se disiparon con la gran victoria en La Plata. “Es para jugarlo con mucha inteligencia y con una presencia de equipo como la que se vio hoy (sábado). Si estamos en esa sintonía, vamos a estar bien”, declaró.

Palmeiras es uno de los máximos favoritos al título de la Copa Libertadores y cuenta con un proyecto exitoso gracias al trabajo de Abel Ferreira.

Gallardo apenas está econtrando el equipo, luego de volver a tomar las riendas en 2024. “Palmeiras se defiende muy bien, tiene presencia defensiva, es fuerte físicamente y no necesita mucho volumen de juego para convertir porque es directo”, explicó.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate.
Marcelo Gallardo, técnico de River Plate | Foto: AFP

En River tienen claro el panorama para evitar falsas expectativas en el duelo de ida. “Cuando se miden dos equipos representativos en la Libertadores, dije la otra vez que ellos también están pensando en nuestro potencial, no va a ser un partido fácil, va a ser una serie cerrada que no se va a definir en el primer partido“, apuntó el DT.

La hinchada está ilusionada con la posibilidad de volver a una final de Copa Libertadores, luego de la que perdieron en el año 2019 contra Flamengo en los últimos minutos.

“Se entiende la exigencia, competir fuertemente en la Libertadores fue lo que nos pusimos a principio de año como desafío, no es fácil ganarla, si no cada club que la juega estaría lleno de copas. Se juega en referencia a la competencia con la que tenés que lidiar. Nosotros hemos estado presentes en esta Copa internacional hace muchos años, con posibilidades de llegar a instancias finales a veces, otras ganarla y otras no”, zanjó Gallardo.

Canal y hora para ver River Plate vs. Palmeiras

  • Cuartos de final (ida) - Copa Libertadores
  • Estadio: Monumental
  • Hora: 7:30 p. m. (COL)
  • Canal: ESPN2, PlutoTV y Disney+

