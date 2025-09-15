Choque colombiano en el Vélez vs. Racing de Copa Libertadores: hora y canal para ver en vivo

Vélez Sarsfield recibe el martes a Racing, campeón de la Copa Sudamericana 2024 y verdugo del Peñarol de Uruguay en la ronda anterior.

Vencedor de la Libertadores de 1994, bajo las órdenes de Carlos Bianchi, el Fortín pretende doblegar a la Academia de Gustavo Costas, monarca copero en 1967 y que marcha en las últimas posiciones de su grupo en el torneo argentino.

“Ser del mismo país nos permite conocernos todos, del primero al jugador 25 de cada plantel, al entrenador. Lo veo muy parejo, Racing tuvo un último año muy bueno ganando una Sudamericana, nosotros fuimos de menor a mayor”, afirmó Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, flamante campeón de la Supercopa de Argentina.

Por ser dos clubes del mismo país, podría fácilmente ser de las cuatro llaves el que más morbo genere en el certamen continental.

Hora y canal para ver en vivo

Vélez vs. Racing

Cuartos de final ida

Árbitro: Wilton Sampaio

Estadio: José Amalfitani

Hora: 5:00 p.m.

Canal: ESPN, Disney+

En lo que tiene que ver con el historial reciente de estas dos escuadras, quien sale como el mejor librado de los duelos directos es el conjunto de Avellaneda.

En las últimas cinco confrontaciones han sido tres victorias para La Academia, un empate y tan solo una victoria para los de Liniers.

Duván Vergara llegó este año a Racing de Avellaneda. | Foto: Getty Images

La presencia colombiana en dicha llave está garantizado, pues mientras de un lado está Álvaro Montero, del otro estará el extremo, Duván Vergara.

Quien sea el ganador de dicha llave que terminará el próximo 23 del mes en curso, espera por el ganador de Flamengo vs. Estudiantes para semifinales.

A esta altura de la competencia hay superioridad de clubes argentinos en la fase final del torneo más importante de Conmebol.

Aparte de Racing, Vélez y Estudiantes, de la otra parte del cuadro también parece River Plate.

En cuanto a los brasileños, estos cuentan con tres clubes de su liga que siguen en disputa; São Paulo, Palmeiras y Flamengo.

Quien completa los cuatro duelos de los cuartos de final es Liga de Quito, de Ecuador, que viene de dar el palo del torneo al librarse del vigente campeón, Botafogo.

Más de la semana en Libertadores

La última serie enfrentará el jueves en suelo andino a dos grandes de Ecuador y Brasil: Liga de Quito y São Paulo.

Único vencedor ecuatoriano de la Libertadores, en 2008, los pupilos del técnico brasileño Tiago Nunes tienen la mira en la competición internacional, ya que están descolgados del puntero doméstico, Independiente del Valle.

“Somos un equipo grande acostumbrado a estos partidos”, dijo Nunes luego de que su club sorprendiera al despachar al campeón defensor, Botafogo, en la ronda de los 16 mejores.

São Paulo viene de dejar en el camino a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

São Paulo, emperador copero en 1992, 1993 y 2005, vive una situación similar a la de su adversario, pues no parece tener opciones de pelear por la estrella del Brasileirão.

Pero el tricolor paulista, que avanzó a cuartos tras vencer en penales al Atlético Nacional de Medellín, ha ganado fuerza con el arribo del entrenador argentino Hernán Crespo en junio.