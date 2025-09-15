Suscribirse

Choque colombiano en el Vélez vs. Racing de Copa Libertadores: hora y canal para ver en vivo

Un duelo de alto impacto se vivirá este martes, 16 de septiembre, en el marco del primer juego de los cuartos de final.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 3:57 p. m.
Vélez vs. Racing tendrá el duelo de colombianos entre Álvaro Montero y Duván Vergara
Vélez vs. Racing tendrá el duelo de colombianos entre Álvaro Montero y Duván Vergara | Foto: Vélez y Getty Images

Vélez Sarsfield recibe el martes a Racing, campeón de la Copa Sudamericana 2024 y verdugo del Peñarol de Uruguay en la ronda anterior.

Vencedor de la Libertadores de 1994, bajo las órdenes de Carlos Bianchi, el Fortín pretende doblegar a la Academia de Gustavo Costas, monarca copero en 1967 y que marcha en las últimas posiciones de su grupo en el torneo argentino.

“Ser del mismo país nos permite conocernos todos, del primero al jugador 25 de cada plantel, al entrenador. Lo veo muy parejo, Racing tuvo un último año muy bueno ganando una Sudamericana, nosotros fuimos de menor a mayor”, afirmó Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, flamante campeón de la Supercopa de Argentina.

Por ser dos clubes del mismo país, podría fácilmente ser de las cuatro llaves el que más morbo genere en el certamen continental.

Contexto: Definidos los cruces en cuartos de final de la Copa Libertadores de América: hay partidazos

Hora y canal para ver en vivo

Vélez vs. Racing

Cuartos de final ida

Árbitro: Wilton Sampaio

Estadio: José Amalfitani

Hora: 5:00 p.m.

Canal: ESPN, Disney+

En lo que tiene que ver con el historial reciente de estas dos escuadras, quien sale como el mejor librado de los duelos directos es el conjunto de Avellaneda.

En las últimas cinco confrontaciones han sido tres victorias para La Academia, un empate y tan solo una victoria para los de Liniers.

CORDOBA, ARGENTINA - JULY 20: Duvan Vergara of Racing Club celebrates after scoring his team's first goal during a Torneo Clausura Betano 2025 match against Belgrano at Julio Cesar Villagra Stadium on July 20, 2025 in Cordoba, Argentina. (Photo by Cesar Heredia/Getty Images)
Duván Vergara llegó este año a Racing de Avellaneda. | Foto: Getty Images

La presencia colombiana en dicha llave está garantizado, pues mientras de un lado está Álvaro Montero, del otro estará el extremo, Duván Vergara.

Quien sea el ganador de dicha llave que terminará el próximo 23 del mes en curso, espera por el ganador de Flamengo vs. Estudiantes para semifinales.

A esta altura de la competencia hay superioridad de clubes argentinos en la fase final del torneo más importante de Conmebol.

Aparte de Racing, Vélez y Estudiantes, de la otra parte del cuadro también parece River Plate.

Contexto: Partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores se retrasó: motivo es tendencia

En cuanto a los brasileños, estos cuentan con tres clubes de su liga que siguen en disputa; São Paulo, Palmeiras y Flamengo.

Quien completa los cuatro duelos de los cuartos de final es Liga de Quito, de Ecuador, que viene de dar el palo del torneo al librarse del vigente campeón, Botafogo.

Más de la semana en Libertadores

La última serie enfrentará el jueves en suelo andino a dos grandes de Ecuador y Brasil: Liga de Quito y São Paulo.

Único vencedor ecuatoriano de la Libertadores, en 2008, los pupilos del técnico brasileño Tiago Nunes tienen la mira en la competición internacional, ya que están descolgados del puntero doméstico, Independiente del Valle.

“Somos un equipo grande acostumbrado a estos partidos”, dijo Nunes luego de que su club sorprendiera al despachar al campeón defensor, Botafogo, en la ronda de los 16 mejores.

SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 19: Andre Silva of Sao Paulo celebrates after scoring his team first goal during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Round of 16 second leg match between Sao Paulo and Atletico Nacional at MorumBIS Stadium on August 19, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)
São Paulo viene de dejar en el camino a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

São Paulo, emperador copero en 1992, 1993 y 2005, vive una situación similar a la de su adversario, pues no parece tener opciones de pelear por la estrella del Brasileirão.

Pero el tricolor paulista, que avanzó a cuartos tras vencer en penales al Atlético Nacional de Medellín, ha ganado fuerza con el arribo del entrenador argentino Hernán Crespo en junio.

*Con información de AFP.

