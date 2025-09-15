Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Flamengo vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

La previa del choque de Flamengo ante Estudiantes, a disputarse en el estadio el Maracanã el jueves 18 de septiembre desde las 19:30 horas. El árbitro será Andrés Rojas Noguera.

DataFactory .

15 de septiembre de 2025, 11:47 a. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Flamengo y el Pincha se miden el jueves 18 de septiembre por la llave 4 de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 19:30 horas y se jugará en el estadio el Maracanã.

Andrés Rojas Noguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Estudiantes 0 vs Cerro Porteño 0 (20 de agosto)

Horario Flamengo y Estudiantes, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La revelación de María Claudia Tarazona contra María Fernanda Cabal da un duro cimbronazo a la campaña presidencial

2. Juan Cruz, exasesor de Donald Trump, habló con SEMANA sobre descertificación: “Puede pasar lo inesperado”

3. Mujer que supuestamente mató a tres de sus exparejas lloró cuando la capturaron: video se hizo viral

4. María Fernanda Cabal le responde a María Claudia Tarazona, quien aseguró que la amenazó en el funeral de Miguel Uribe Turbay: “Estoy muy extrañada”

5. Dimayor anticipa cambios para la Liga BetPlay 2026-l: el formato que reemplazaría los cuadrangulares

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.