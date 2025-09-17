Suscribirse

Juan Fernando Quintero no fue tenido en cuenta: decisión oficial en River Plate para la Libertadores

La decisión se hizo oficial a través de las diferentes redes sociales del club.

18 de septiembre de 2025, 12:28 a. m.
Juan Fernando Quintero reacciona al cambio que lo sacó del partido de River vs. Libertad
Juan Fernando Quintero en River. | Foto: Captura ESPN

El mediocampista ofensivo colombiano Juan Fernando Quintero no fue tenido en cuenta para salir como titular en River Plate ante Palmeiras de Brasil por el partido de ida de la Copa Libertadores de América.

El compromiso por cuartos de final se lleva a cabo este miércoles 17 de septiembre en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, que cuenta con una gran presencia de público.

Contexto: Juan Fernando Quintero es motivo de lamento en Argentina: DT no aguantó y dijo lo que piensa

Así como Quintero, el centro delantero cafetero Miguel Ángel Borja figura en el banco de suplentes. El mediocampista Kevin Castaño, por su parte, figura como titular.

Así forma River Plate: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Marcos Acuña; Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Así forma Palmeiras: Weverton; Joaquin Piquerez, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Khellven; Lucas Evangelista, Anibal Moreno; Felipe Anderson, José López, Andreas Pereira; Vitor Roque. DT Abel Ferreira.

El partido entre River y Palmeiras, en el papel, es uno de los mejores partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por nómina, el club brasileño es favorito a salir vencedor en la serie.

Juanfer Quintero con Gallardo en River.
Juanfer Quintero con Gallardo en River. | Foto: Getty Images

Si en el segundo tiempo del encuentro de este miércoles se torna algo complejo para el equipo de Marcelo Gallardo, Juan Fernando Quintero entraría. El colombiano es uno de los más talentosos del club de la banda cruzada.

Entre otras cosas sobre River Plate, este quedó entre los mejores 30 equipos del mundo. La escuadra argentina quedó ubicada en la casilla número 29, un lugar privilegiado.

River ocupa el puesto 29° en el ranking de los 500 mejores equipos del mundo, elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que evalúa el desempeño de los clubes entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. El Millonario es el conjunto argentino mejor ubicado en la lista, mientras que Boca quedó afuera del top 100, ya que está en la posición 134°“, reseñó TyC Sports.

El club de Núñez acumuló 258 puntos, misma cantidad que el Galatasaray de Turquía. Durante el último año, no ganó títulos locales, aunque alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. Pero no todo es positivo, ya que hay que tener en cuenta que perdió ocho lugares respecto al ranking del año pasado, en el que había estado en la ubicación 21°. Aun así, se consolidó como el mejor del país y en el top 30 del mundo", sentenció.

