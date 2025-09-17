Suscribirse

Así les fue a los colombianos de River Plate ante Palmeiras por cuartos de final de ida en la Copa Libertadores

El compromiso se llevó a cabo en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Redacción Deportes
18 de septiembre de 2025, 2:49 a. m.
Juanfer Quintero con River en Libertadores.
Juanfer Quintero con River en Libertadores. | Foto: Getty Images

Este miércoles 17 de septiembre, River Plate de Argentina se enfrentó con Palmeiras de Brasil por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido acabó 2 a 1 a favor del conjunto brasileño, que ante su gente tiene la posibilidad de certificar su clasificación a las semifinales. El duelo de vuelta promete mucha emoción.

El mediocampista defensivo colombiano Kevin Castaño fue titular en River. Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja ingresaron en el segundo tiempo, y no pudieron hacer mucho para que se concretara el empate.

Más de Libertadores: Racing también ganó en la ida

Racing de Avellaneda fue más eficaz y consiguió un valioso triunfo 1-0 de visita frente a Vélez Sarsfield en el partido que abrió los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Había empezado mejor Vélez, que tuvo algo más de posesión en el arranque, aunque le costaba llegar con profundidad sobre el campo de un Racing agazapado, más predispuesto a tratar de lastimar cuando tuviera espacios, confiado en su poderío ofensivo.

A La Academia también le quedaba lejos el arco local, por lo que sus primeras llegadas fueron con remates de larga distancia: un derechazo de Almendra que salió muy cerca del poste derecho y un tiro de Santiago Sosa que casi sorprende al portero local Marchiori.

Vélez tuvo la apertura al promediar el primer tiempo tras una buena jugada colectiva que terminó en los pies de Michael Santos, pero el uruguayo no pudo con Cambeses.

Contexto: Atípica jugada definió el partido entre Vélez y Racing por Libertadores: hay revuelo en Sudamérica

El encuentro iba a dar un vuelco en el cierre del primer tiempo, cuando Pereira Sampaio consideró imprudente una falta sobre Nardoni y mandó a las duchas a Magallán, que había visto la amarilla minutos antes por un duelo verbal con Adrián Martínez.

Se animó Racing entonces en el arranque de la segunda parte. Luego de un zurdazo cruzado de Solari que salió cerca, marcó el tanto de la victoria en una jugada veloz, con un centro que Solari envió por la izquierda, Mura recibió por la derecha y tocó al medio del área chica para Martínez, que batió la portería velezana.

Pese a la inferioridad numérica, Vélez fue en procura del empate y lo gritó a los 61, en una acción que Quirós conectó a la red, pero el VAR le advirtió al árbitro que el balón había salido del terreno en el momento de ejecutarse el tiro de esquina.

*Con información de AFP.

