Confirman el equipo que está más cerca de fichar a James Rodríguez: “Lleva ventaja”

James Rodríguez se ha tomado con calma la decisión sobre su nuevo equipo, luego de confirmarse que no seguirá en el Club León de México para 2026.

La lista de pretendientes es larga, sin embargo, habría un claro favorito para quedarse con los servicios del capitán de la Selección Colombia.

De acuerdo al periodista Oscar Brizz, es muy probable que James se quede en México y lo haga con los colores de Pumas UNAM.

El equipo dirigido por Efraín Juárez está buscando un enganche de experiencia que pueda manejar los hilos en el mediocampo, característica en la que el volante cucuteño encaja perfectamente.

“Pumas lleva ventaja en la posible contratación de James Rodríguez, ya que el mismo jugador colombiano quiere jugar con los del Pedregal y estar al lado de sus amigos, Álvaro Angulo y Keylor Navas”, informó Brizz en su cuenta de Instagram.

Negociaciones en marcha

James Rodríguez ha disfrutado del cariño de los mexicanos y eso hace más fácil la posibilidad de mudarse a Ciudad de México, sede del conjunto universitario.

“El mismo jugador colombiano ha preferido gestionar jugar con los universitarios por encima de otros clubes. Así que habrá que esperar para que se pueda definir esta situación, y todo dependerá del cuadro universitario si lo ficha o no”, agrega Brizz.

James Rodríguez jugó contra Pumas a finales de octubre y dejó varias imagenes ilusionantes para la hinchada de dicho club. Al final del partido se fundió en un abrazo con Keylor Navas, quien sería determinante para convencerlo de unirse al proyecto en 2026.

Ambos compartieron camerino en el Real Madrid, situación que los unió en una amistad basada en su origen como jugadores latinoamericanos.

Keylor llegó este semestre a Pumas y se ha ganado la titularidad bajo las órdenes de Efraín Juárez, quien conoce de sobra al jugador colombiano por su pasado reciente en Atlético Nacional.

James Rodríguez hablando con Keylor Navas tras el partido de Pumas vs. León. | Foto: Getty Images

James Rodríguez, en modo vacaciones

Aún cuando se dice que Pumas UNAM tiene la ventaja por la contratación de James Rodríguez, al colombiano parece no preocuparle la decisión que es fundamental para su carrera a pocos meses de disputar el Mundial 2026.

James se llevó a toda su familia a vacaciones y luce relajado en medio de las especulaciones.

Esta semana subió una galería de fotos junto a sus hijos, Samuel y Salomé, disfrutando de paradisiacas playas en un destino secreto. “Algunos momentos”, escribió en la descripción de su post.