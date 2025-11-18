Ella es Luisa Duque, la novia de James Rodríguez que causa revuelo tras ser comparada con su hija

El sábado, 15 de noviembre, se llevó a cabo el encuentro amistoso entre Colombia y Nueva Zelanda de cara al Mundial 2026. Pese a que James Rodríguez brilló por su desempeño en la cancha, horas después fue tendencia en internet luego de que se viralizara un video con su pareja.

Se trata de Luisa Duque, una reconocida modelo y figura de redes sociales que estuvo presente en el partido y recibió un cariñoso beso por parte del centrocampista en medio de una de sus visitas al palco familiar.

¿Qué se sabe de la novia de James Rodríguez?

Aunque suele ser bastante activa en su cuenta de Instagram, en la que suma más de 243.000 seguidores, Luisa no revela demasiados datos con respecto a su vida personal. Sin embargo, algunos curiosos se han encargado de destapar la mayor cantidad de información posible con el fin de conocer más a fondo cómo es la nueva pareja del ‘10′ de la Tricolor.

Según se puede observar en su perfil, la mujer nacida en Pereira tiene 23 años de edad y a lo largo de su vida se ha destacado en la industria del modelaje, haciendo parte de importantes campañas relacionadas con la moda y el maquillaje.

Por otro lado, no se tiene certeza del momento en el que empezó su relación con el jugador. No obstante, se les ha visto juntos en varias ocasiones, tanto en encuentros con la Selección Colombia como con el Club León en México.

Novia de James es comparada con Salomé Rodríguez

En medio de la sección de los comentarios del video en el que James Rodríguez besa a su novia tras finalizar uno de los más recientes partidos, cientos de personas hablaron del parecido físico que tendría Luisa Duque con Salomé Rodríguez, fruto del amor entre el deportista y la empresaria Daniela Ospina.

“Parece hermana de Salomé”; “Por un momento pensé que era Salomé jajaja”; “Pensé que era la hijita”; “Parece la hija”; “Parece la hija. Bueno, James es lindo y buen futbolista, que disfrute”; “Yo creía que era la hija”; “No es la hija, es Luisa Duque, la misma mujer que lo acompañó a la Copa América, solo que ahora ella se oscureció el cabello”; “Pensé que era la hija, es muy joven” y “Perdón, pensé que era la hija”, son algunas de las palabras que más generaron conversación y desataron debate por parte de los usuarios en las redes sociales.