Es habitual que River Plate de Argentina tenga jugadores colombianos en sus filas. A lo largo de la historia han pasado muchos y en la actualidad cuenta con tres; Miguel Ángel Borja, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero.

Si bien es una cuota alta, esta podría llegar a ampliarse en caso de que un interés que fue reportado en el país vecino, se convierta en una propuesta formal.

A quien le ha puesto el ojo el millonario es al zaguero, Julián Millán, quien hoy día tiene vínculo con Nacional, de Uruguay.

Julián Millán, de Nacional de Uruguay, en el radar de River Plate | Foto: Tomada X @Nacional

Este defensor de 27 años salió de Independiente Santa Fe el año anterior, luego de haber sido parte del subcampeonato de los rojos ante Bucaramanga en el primer semestre del 2024.

Haber estado en dicho club grande de Colombia le dio el paso al exterior, donde ha prolongado su gran presente en su carrera deportiva.

River Plate ha visto en dicho jugador un posible reemplazo de otro que ya ve de salida. Si bien en Argentina no se reporta ya una oferta formal, un primer interés sí está informado.

Periodistas de Uruguay como Federico Buysan ha sido uno de los primeros en señalar: “River Plate de Argentina se interesó en Julián Millán”, dijo en X.

Al parecer, este no sería el único posible destino de salida para Millán, dado que de dos países más también le han hecho saber que buscan contar con él. “Nacional ya había recibido sondeos de Estados Unidos y de Brasil por el zaguero colombiano”, informan.

Julián Millán en un clásico de Uruguay entre Nacional y Peñarol | Foto: Getty Images

Sebastián Srur, uno de los comunicadores que están más al pendiente de la actualidad de los riverplatenses, también hizo mención al rumor que empieza a tomar fuerza.

“¡ATENTOS River! Anoten a Julian Millan, central de Nacional de Uruguay. Es colombiano 1,90. Es zurdo, pero juega en los dos lados. 27 años", fue lo que precisó en la mañana de este viernes, 28 de noviembre.

Barrida que abre la puerta a Millán

Justo en las últimas horas se supo que Marcelo Gallardo, entrenador de los de Buenos Aires, busca hacer una limpia en su plantel para dar paso a la incorporación de nuevos nombres.

Un total de seis jugadores dejarían de pertenecer a los argentinos, de los cuales varios son ídolos, referentes y entre esos, también habría un colombiano.

Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate. | Foto: Getty Images via AFP

Esta es la lista confirmada por la prensa argentina:

Enzo Pérez

Nacho Fernández

Gonzalo ‘Pity’ Martínez

Milton Casco

Miguel Ángel Borja

Federico Gattoni

Para la mayoría de clubes hay un límite de cupos extranjeros. Millán en caso de llegar ocuparía uno de esos; pero en caso de salir Borja, ese sería el lugar que tomaría el defensor en el plantel para no incurrir en alguna falta.

Será cuestión de esperar los movimientos que se puedan dar en el plantel de la banda cruzada, para ver si se formaliza ese primer contacto entre el zaguero colombiano y River Plate.