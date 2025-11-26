Directamente desde River Plate: Millonarios quiere romper el mercado con un fichaje de lujo

Millonarios sigue en el camino de conformar la nómina más competitiva posible para volver a la pelea por los títulos en la próxima temporada en el fútbol colombiano. Luego de un 2025 para el olvido, donde no pudo clasificar a finales y avivó la protesta de la hinchada azul, las directivas se mentalizan en que el 2026 debe ser diferente y al menos un trofeo es la obligación.

Será un 2026 clave para Millonarios, donde la dirección deportiva tendrá un nuevo rumbo y más ambiciones. Enrique Camacho y Gustavo Serpa se concentran en mejorar la política de fichajes y traer nombres que den golpes de confianza en la hinchada. Por ejemplo, todo comenzó con Carlos Darwin Quintero, quien salió del Deportivo Pereira por crisis financiera y de inmediato aceptó la propuesta desde Bogotá.

Jugadores de River Plate durante las semifinales de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia. | Foto: Getty Images

Por si fuera poco, comenzó a sonar un nombre de peso para el fútbol colombiano que podría romper el mercado de pases pronto a comenzar. River Plate no la pasa bien en Argentina, Marcelo Gallardo es duramente criticado y hay un jugador en la lista de salidas para el 2026, donde Millonarios ve una gran posibilidad.

¿Miguel Ángel Borja a Millonarios?

Millonarios, ambicioso. El club azul, luego de los rumores de James Rodríguez tras dejar el Club León, ahora apuntan a Miguel Ángel Borja, quien no va a ser tenido en cuenta por River Plate para el 2026. Según su representante, Juan Pablo Pachón, en diálogo con SEMANA, el jugador no prioriza volver a Colombia y el exterior sigue estando en su radar principal.

Todo indica que el futuro de Miguel Ángel Borja estaría en el fútbol mexicano. Sin embargo, según Antena 2, Millonarios intentaría interrumpir y colocaría un gran dinero sobre la mesa para poder convencerlo. En días atrás, el ‘Colibrí’ había sonado para América de Cali, pero su presentante negó absolutamente esta posibilidad.

Desde la llegada de Gallardo en reemplazo de Martín Demichelis, Borja bajó su producción y se alejó de la titular. Miguel Ángel suma 62 goles en 152 partidos con el equipo ‘Millonario’ y en diciembre no le sería renovado el contrato.