Hinchas de Millonarios reciben una buena noticia: “Finalizaría esta semana su vínculo contractual”

Millonarios no la pasa bien en el fútbol colombiano y de a poco va dejando un 2025 para el olvido. No alcanzó finales, mucho menos títulos. Hubo lesiones largas, como las de Leonardo Castro y Mackalister Silva, además de un cambio de entrenador luego que David González comenzará con malos resultados en el segundo semestre. El turno fue para Hernán Torres, quien no pudo clasificar al ‘Embajador’ a cuadrangulares semifinales. El replanteamiento continúa y los anuncios no se han hecho esperar.

La situación no es fácil y la hinchada sigue aumentado su voz de protesta. Mientras tanto, ya se conoció la oficialidad del fichaje de Carlos Darwin Quintero y la incorporación de Ariel Michaloutsos. Asimismo, se habla del lateral Mateo García, que está en el Once Caldas y los rumores alcanzaron a James Rodríguez, al quien Enrique Camacho le dejó algunos guiños en rueda de prensa.

Las salidas de Millonarios también se ganan las miradas de los hinchas y apenas quedó eliminado, el lente crítico pasó por los cuatro extranjeros, de bajo rendimiento y en la puerta de salida. El brasileño Bruno Sávio, el argentino Santiago Giordana, el uruguayo Guillermo De Amores y el costarricense Juan Pablo Vargas no están pasando por un buen momento. Se conoció una novedad importante de uno de ellos, que bien los fanáticos azules lo podrían considerar como ‘buena noticia’.

Santiago Giordana se lamenta en El Campín. | Foto: Lina Gasca

A mediados del mes de noviembre, se conoció que Millonarios buscaba la salida de al menos dos futbolistas extranjeros en próximos días. Todo esto pasa porque ellos fueron anunciados como los “refuerzos estrella”, pero no cumplieron las expectativas o algunos ya cumplieron el ciclo en el equipo, como Juan Pablo Vargas, campeón con el ‘Embajador’ y armó una de las mejores duplas defensivas del FPC con Andrés Llinás.

Jugador extranjero finalizaría contrato con Millonarios en próximos días

Cada vez más se acerca el fin contractual del volante brasileño Bruno Sávio, quien fue presentado a mitad de año como un refuerzo de ‘quilates’ para la zona ofensiva. Bruno dejó el Club Bolívar de La Paz, equipo boliviano que prefirió quitarle a Daniel Cataño en el mercado de pases anterior.

Bruno Savio, nuevo jugador de Millonarios. | Foto: Prensa Millonarios.

El ‘trueque’ no fue efectivo para Millonarios y a Bruno Sávio le bastaron menos de seis meses para ser resistido en la hinchada azul. El brasileño jugó muy poco debido a lesiones y decisiones técnicas. El periodista Guillermo Arango adelantó que el jugador finalizaría el vínculo contractual con el equipo bogotano, teniendo en cuenta que su contrato va hasta junio de 2026. Es decir, se aplicaría una rescisión.

Pantallazo X: @guilloarango | Foto: Pantallazo X: @guilloarango