Los dos equipos colombianos que se están peleando por Luis Muriel: llegaría para 2026

Su contrato en Orlando City está firmado hasta finales del próximo año, pero no descarta la posibilidad de volver al país.

Redacción Deportes
10 de diciembre de 2025, 5:04 p. m.
ORLANDO, FLORIDA - AUGUST 10: Luis Muriel #9 of Orlando City stretches before an MLS match between Orlando City and Inter Miami CF at Inter&Co Stadium on August 10, 2025 in Orlando, Florida. (Photo by Eston Parker/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Luis Fernando Muriel, delantero colombiano del Orlando City. | Foto: ISI Photos via Getty Images

Luis Fernando Muriel recibió un sentido homenaje en el partido de Atalanta vs. Fiorentina, el pasado 30 de noviembre. Aprovechando sus vacaciones, el atlanticense viajó hasta Europa y recibió el cariño de la hinchada italiana que todavía no lo olvida.

Muriel fue considerado uno de los mejores delanteros de la Serie A y llegó a sonar para los clubes más importantes de ese país.

Contexto: Atlético Nacional empezó a barrer: lista de salidas tras la eliminación de la Liga BetPlay

Sin embargo, sufrió por la falta de titularidades en Atalanta y prefirió salir a probar suerte en la MLS de Estados Unidos.

Esta temporada marcó 9 goles y dio 5 asistencias en el torneo local, cifras que hablan de su vigencia a pesar de haber alcanzado los 34 años de edad.

Desafortunadamente, Orlando City cayó en la ronda de clasificación a los playoffs de la conferencia este y no pudo pelear por el título que quedó en manos del Inter Miami.

ORLANDO, FLORIDA - AUGUST 10: Luis Muriel #9 of Orlando City celebrates after scoring the team's first goal during the NWSL match between Orlando City and Inter Miami CF at Inter&Co Stadium on August 10, 2025 in Orlando, Florida. Alex Menendez/Getty Images/AFP (Photo by Alex Menendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Luis Fernando Muriel, delantero del Orlando City | Foto: Getty Images via AFP

En la órbita de Junior y Atlético Nacional

Muriel tiene contrato en Estados Unidos hasta finales de 2026, pero su futuro es una incógnita ante la posibilidad de volver al fútbol colombiano 15 años después de su salida como talento revelación del Deportivo Cali.

De acuerdo al periodista Felipe Sierra, hay dos equipos de la Liga BetPlay que han sondeado su situación y buscarían ficharlo para el próximo año.

“Hay otro jugador que está abierto a salir de Orlando City y es Luis Fernando Muriel. Nacional ya hizo contactos para saber las condiciones; Junior de Barranquilla también lo hizo”, indicó.

Contexto: ¿Por qué la final de Junior vs. Tolima será entre semana? La verdadera razón levantó tierrero

La negociación no es fácil porque Muriel tiene un sueldo muy alto en la MLS, pero hace rato viene coqueteando con la posibilidad de jugar en nuestro país.

“Él debería liberarse de Orlando City para que ninguno de los clubes tengan que pagar una cifra importante. Muriel ya tiene 34 años, me parece que es una edad importante para volver al fútbol colombiano en caso que se considere la opción”, agregó Sierra.

Junto a Morelos o Bacca

Luis Fernando Muriel tiene pasado en Selección Colombia y eso respalda los llamados que le han hecho desde Medellín o Barranquilla.

Lo cierto es que el delantero atlanticense es confeso hincha del Junior y en ese sentido habría cierta ventaja para el conjunto rojiblanco ante una eventual negociación.

Atlético Nacional, por su parte, podría ofrecerle una nómina competitiva que pelee por todos los títulos en el fútbol colombiano y explote sus características como lo hizo en los últimos dos años con Alfredo Morelos.

Con las dos propuestas sobre la mesa, Muriel tendrá que decidirse entre el cariño que le tiene al cuadro juniorista o las condiciones que podría encontrar en un posible aterrizaje como nuevo goleador de Nacional.

