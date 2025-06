Luis Fernando Muriel confirmó si jugará con Junior de Barranquilla la Liga BetPlay 2025-ll

Luis Fernando Muriel, actual jugador de Orlando City de la MLS de Estados Unidos, confirmó si llegará al Junior de Barranquilla de cara a la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

En entrevista con el periodista deportivo Jaime Dinas, Muriel, que supo jugar durante muchos años en la Serie A de Italia, dijo que tiene contrato con Orlando hasta el mes de diciembre de 2026 y que por ahora no hay principio de acuerdo con el equipo de la capital del departamento del Atlántico.

“A través de unos intermediarios llegaron a una serie de preguntas y se armó un revuelo, ya que pensaban que estaba todo arreglado cuando realmente no he tenido contacto con Junior y estos intermediarios se han encargado a decir cosas que no son”, empezó diciendo Luis Fernando.

“A nosotros no nos ha llegado oferta de Junior ni de Nacional y tengo contrato con Orlando. Me encuentro cómodo, viviendo una experiencia buena con mi familia y en lo deportivo vamos bien. Se han creado estas cosas que espero no vayan más allá para no tener inconvenientes con nadie”, añadió, sin rodeos.

“NO hay ningún ofrecimiento NI principio de acuerdo con ⁦@JuniorClubSA⁩ ni ⁦@nacionaloficial⁩ ni ⁦@AsoDeporCali⁩ tengo contrato hasta dic/2026 y estoy a gusto con el Orlando City FC” declaración de Luis Fdo Muriel …… pic.twitter.com/Ka12Sb3yyq — Jaime Dinas (@JaimeDinas) June 27, 2025

De esta manera, se cae toda posibilidad que el exjugador del Sevilla de España fiche por Junior de Barranquilla, que ahora será dirigido por el uruguayo Alfredo Arias.

Además de las palabras de Luis Fernando Muriel, que sabe lo que es vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores, el periodista deportivo Felipe Sierra indicó en Kick que el atacante es una prioridad para Orlando.

“Lo que me dicen desde Orlando City es que para ellos contar con Luis Fernando Muriel es prioridad. Primero, no van a negociar nada hasta que se acabe, al menos, la mitad de este campeonato y segundo, ellos no ven, no quieren que Muriel se vaya”, contó.

“Si el jugador quiere irse, sí puede darse. Lo que yo veo, que va a ser muy difícil, es que acepte las condiciones. ¿Cuál puede ser el factor diferencial? Es que Luis Fernando Muriel no quiera seguir en Orlando City. El Junior, sin duda, va a tener que pagar un dinero, no solo por el salario, sino por la transferencia", agregó.

Luis Fernando Muriel con Orlando City. | Foto: Getty Images