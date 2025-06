Juanfer Quintero soltó anuncio sobre su futuro: dijo si se va al Junior de Barranquilla

“Tenemos una reunión con el club, queremos terminar todo de la mejor manera. Recibí un llamado del club en el que me dijeron que no podían contar más conmigo por la situación y está perfecto. Yo dije que estaba bien y que se encargaba mi representante”, indicó Juanfer.

¿Juanfer vuelve a Junior?

Quintero habló al respecto de su posible regreso al Metropolitano. “Desde que me fui de Junior hemos estado en contacto, son personas (Fuad y Alejandro Char) que les tengo mucho aprecio, por obvias razones no puedo estar escuchando a nadie, tengo contrato con América, hasta que no solucione, no voy a escuchar a nadie más”, dijo.