Juan Fernando Quintero anuncia en vivo que se va de América: contó qué pasó y expuso a los directivos

“ Recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación . Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron . Yo renuncié a un dinero para ir a América”, aseguró el ‘10′ en Planeta Fútbol , con Carlos Antonio Vélez.

🎙️ “Recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación. Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron. Yo renuncié a un dinero para ir a América”, Juan Fernando Quintero. #PlanetaFútbol pic.twitter.com/WzvtTg1VRe

“Desde que me fui de Junior hemos estado en contacto, son personas que les tengo mucho aprecio, por obvias razones no puedo estar escuchando a nadie, tengo contrato con América, hasta que no solucione, no voy a escuchar a nadie más”, expresó el futbolista.