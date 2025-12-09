¿Por qué la final de Junior vs. Tolima será entre semana? La verdadera razón levantó tierrero

En menos de una semana, el fútbol profesional colombiano coronará a su segundo campeón del año en la Liga BetPlay.

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima firmaron su clasificación a la gran final, que empezará a jugarse en el Estadio Metropolitano desde el próximo viernes.

El partido de vuelta será en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el martes de la próxima semana, decisión que sorprendió a los hinchas de ambos equipos.

Esta es la programación oficial:

Ida - Junior vs. Tolima

Fecha: viernes 12 de diciembre

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Metropolitano

Vuelta - Tolima vs. Junior

Fecha: martes 16 de diciembre

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Junior y Tolima conocieron la razón

Dimayor no explicó las razones de esta medida para la gran final del fútbol colombiano, sin embargo, SEMANA conoció que está relacionado con el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores.

Y es que la Liga Betplay ya tiene tres equipos clasificados: Santa Fe, Independiente Medellín y Tolima. Lo único que falta por definir es el cuarto representante y la fase que disputará:

Si Deportes Tolima sale campeón, entrará directamente a los grupos y permitirá la clasificación de Atlético Nacional a la fase previa.

En caso que Junior sea el campeón, Deportes Tolima jugará la fase previa y el conjunto tiburón entrará directamente a los grupos.

Dimayor quiere tener todos los cupos definidos antes del sorteo programado para el jueves 18 de diciembre y por eso adelantó las fechas de las finales.

Si el partido de vuelta en Ibagué se jugará después del sorteo, el cuarto representante de Colombia entraría al Bombo 4 y tendría que enfrentarse a un rival más complicado en la ronda eliminatoria.

Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla, la final de la Liga Betplay 2025-II | Foto: Colprensa

Los hinchas afectados

Aún con ese escenario aprobado por los dirigentes de Junior y Tolima, la preocupación es que se vea afectada la afluencia de público a los estadios y la garantía de las condiciones de seguridad para todos los asistentes.

El cuadro rojiblanco tendrá que vender sus entradas en cuestión de horas y acordar todo el dispositivo de seguridad en tiempo récord para recibir a más de 40.000 espectadores en el Metropolitano.

Junior fue el último equipo en clasificarse a la final, pues cayó contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y avanzó gracias a la derrota de Atlético Nacional contra América de Cali.

“Estoy feliz, agradecido con la gente de Junior, con los jugadores por haberme dado la oportunidad de estar acompañando a un equipo en una final”, declaró el técnico Alfredo Arias.