Confirman el gigante de Brasil que va por Sebastián Villa: pagaría 8 millones de dólares

Sebastián Villa daría un nuevo salto en su carrera profesional. El colombiano fue campeón de Copa Argentina con Independiente Rivadavia y anunció que abandonará la disciplina de club para 2026.

La idea de Villa es tener una segunda oportunidad de demostrar su nivel en equipos de renombre, después de todo lo que sucedió cuando pasó por Boca Juniors.

Aunque en Argentina hay equipos interesados en contar con él, su futuro estaría en el Brasileirão.

De acuerdo al periodista Sebastián Srur, hay negociaciones adelantadas para que Sebastián Villa se convierta en nuevo fichaje de Flamengo para la próxima temporada.

Cabe recordar que el ‘Fla’ acabó de conquistar la Copa Libertadores en Lima y cuenta en sus filas con el colombiano Jorge Carrascal, que llegó hace unos meses procedente de Rusia.

“Está muy cerca de jugar la Copa Intercontinental con Flamengo. Ahora, a fin de año, por 8 millones de dólares y la semana que viene hay una reunión en Río de Janeiro”, indicó Srur en Picado TV.

Sebastián Villa fue una de las grandes figuras del fútbol argentino en 2025, pero todavía carga con el peso de los escándalos que protagonizó por violencia de género contra su expareja.

El colombiano estuvo deambulando por Europa antes de volver a Argentina, donde recuperó esa confianza que solía tener cuando dio el salto al exterior procedente del Deportes Tolima.

Villa también ha sonado para otros grandes de Argentina como River Plate o Racing Club, sin embargo, la opción de Flamengo sería más atractiva para su futuro profesional.

En Brasil miran con cautela las versiones que saltaron desde la prensa argentina, pero no desconocen el buen nivel que atraviesa el extremo antioqueño de 29 años.

En caso de darse, Sebastián Villa levantaría la mano para entrar en la órbita de Néstor Lorenzo y pelear por un lugar en la Selección Colombia camino al Mundial de 2026.

Sebastián Villa celebrando el título de la Copa Argentina | Foto: Getty Images

Se despidió de Independiente Rivadavia

La única certeza en este momento es que Sebastián Villa no continuará siendo jugador de Independiente Rivadavia, pues les pidió que escuchen las ofertas e incluso publicó un mensaje de despedida para toda la afición.

“Gracias señor Jesús por este año tan especial en mi vida tanto en lo personal como en lo deportivo, sé que el 2026 será aún mejor cargado de bendiciones y victorias”, publicó tras el título de la Copa Argentina.

Villa podría quedarse en Independiente porque todavía tiene contrato hasta mediados de 2026, pero quiere dar el salto a un club de más exigencia.