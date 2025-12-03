Pumas dio su primera respuesta oficial sobre James Rodríguez: esto dijo el vicepresidente

Según la información de la prensa mexicana, Pumas UNAM es el destino más probable para James Rodríguez luego de finalizar su contrato con el Club León.

El volante cucuteño contempla la posibilidad de quedarse en la Liga MX como compañero de Keylor Navas y dirigido por Efraín Juárez, extécnico de Atlético Nacional.

Tanto revuelo ha causado la posible incorporación de James, que su nombre llegó hasta la presentación de Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo de Pumas.

Sancho, que apenas lleva unos días en el club, se encargó de dar la primera respuesta oficial sobre el fichaje del capitán de la Selección Colombia.

Desafortunadamente, el directivo indicó que no tiene conocimiento de los fichajes que se vienen adelantando y que apenas esta semana se sentará a discutir al respecto en compañía de Juárez.

“Yo no he hablado con nadie, tengo que ver lo de la planeación”, declaró Sancho. “Todo se dio muy rápido, llegué el lunes. Hoy, pues estoy aquí sentándome, el equipo no está”, agregó.

¿Llegará James Rodríguez?



Sancho aún no ve el tema de probables refuerzos. pic.twitter.com/8rUv0e0WFf — PressPort (@PressPortmx) December 2, 2025

James se acerca a Pumas

El nuevo dirigente no descartó que James Rodríguez haga parte de esa lista de posibles refuerzos para la próxima temporada. “Primero tengo que hablar con Efraín para ver qué es lo que han visto, qué han proyectado y cuáles son sus intereses y sobre eso partiremos“, añadió.

Tras la eliminación de la liguilla, se conoció que uno de los pedidos de Efraín Juárez es la llegada de un volante ofensivo para reemplazar la prematura salida del galés Aaron Ramsey.

James coincide perfectamente con ese perfil, pues es un jugador de buen pie, con trayectoria profesional en Europa y que cobra un sueldo alto como el que tenía Ramsey antes de irse.

En México aseguran que la primera oferta de Pumas UNAM no se tardará en llegar y tienen buenas sensaciones de llegar a un acuerdo con el colombiano.

Aunque James no pudo triunfar con el Club León, fue una pieza clave en el andamiaje de Eduardo Berizzo durante el primer semestre de 2025 y en el torneo apertura resultó siendo la única luz de un equipo que no terminó de despegar.

James Rodríguez en uno de sus últimos partidos con Club León. | Foto: Getty Images

¿Efraín Juárez se va de Pumas?

Otra de las preguntas que resolvió Antonio Sancho fue sobre el futuro de Efraín Juárez, que ha recibido llamadas desde el Celtic de Escocia.

“Efraín es nuestro técnico, tiene contrato y es canterano. Seguro quiere ganar y hablaré con él. Conoceré su idea y estoy convencido de él. Seguro tiene toda la ilusión para ser campeón”, dijo el vicepresidente deportivo.

Los universitarios esperaban estar en la fiesta de las finales este año, pero el equipo sucumbió en la primera ronda de la liguilla contra Pachuca.