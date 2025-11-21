Suscribirse

Efraín Juárez volvería a vestirse de verde: no se aguantó y lo admitió en rueda de prensa

Justo después de perder contra Pachuca y caer eliminado de la Liga MX, el técnico de Pumas UNAM habló sobre su futuro para 2026.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 5:37 p. m.
LEON, MEXICO - MARCH 30: Head coach Efrain Juarez of Pumas UNAM talks in a press conference after the 13th round match between Leon and Pumas UNAM as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Leon Stadium on March 30, 2025 in Leon, Mexico. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)
Efraín Juárez fue sincero tras la derrota de Pumas UNAM vs. Pachuca | Foto: Getty Images

Efraín Juárez consumó su primer gran fracaso como director técnico en el fútbol mexicano. Pumas UNAM cayó contra Pachuca (3-0) en el repechaje de ingreso a la liguilla y quedó eliminado de la Liga MX.

A pesar de la dura derrota, Juárez asegura que van por buen camino y ya visualiza lo que será la temporada 2026 al frente del banquillo universitario.

Sin embargo, admitió que tiene ofertas y confirmó las versiones que apuntan a un interés por parte del Celtic FC.

Contexto: Kevin Mier no tiene paz: le cayó demanda por no pagar y publicaron un video con las pruebas

Hace varias semanas se hablaba de acercamientos entre Juárez y la dirigencia del conjunto escocés, pero todo se mantenía en privado ante la posibilidad de clasificar a la liguilla.

Ahora que el año de los Pumas ha terminado, el estratega mexicano debe decidir si se queda para conformar el proyecto de la próxima temporada o vuelve a vestirse de verde con la camiseta del Celtic.

Confirmó el interés del Celtic

“Ha habido intereses de otros clubes; no me distrae. Sabemos perfectamente qué club está ahí pendiente de la situación porque además jugué ahí. No es fácil para un técnico mexicano joven que te involucren o que puedas estar envuelto en ese tipo de clubes. Ellos saben y ven que a lo mejor estamos haciendo un buen trabajo”, indicó ante los medios de comunicación.

En la dirigencia de Pumas UNAM hay plena confianza en que Efraín Juárez se quedará y construirá la plantilla para el torneo clausura de 2026; sin embargo, una posible oferta del Celtic derrumbaría todos los planes.

Juárez ya sabe lo que es interrumpir procesos en la época de diciembre-enero. Hace casi un año, cuando vivía las mieles del triunfo en Atlético Nacional, tomó la decisión de renunciar por desacuerdos con la dirección deportiva.

Contexto: Piden sanción para Alfredo Morelos: video revela lo que hizo tras el gol de Nacional vs. América

Días más tarde se conoció que el mexicano se opuso al fichaje de Matheus Uribe y, ante la firma del negocio con el experimentado volante sin su consentimiento, optó por abandonar el barco.

Luego de eso llegó Javier Gandolfi a reemplazarlo, mientras que Juárez aterrizó en la Liga MX como director técnico de Pumas. Desafortunadamente, los resultados no fueron los esperados y ahora solo queda disfrutar de las vacaciones antes de volver a trabajar.

PUEBLA, MEXICO - NOVEMBER 8: Efrain Juarez head coach of Pumas looks on during the 17th round match between Cruz Azul and Pumas UNAM as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Cuauhtemoc Stadium on November 8, 2025 in Puebla, Mexico. (Photo by Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images)
Efraín Juárez, técnico de Pumas UNAM | Foto: Getty Images

“Fue un semestre de mucho aprendizaje. El club, en esa reestructura, sabemos que era parte del proceso esta circunstancia. Hay que pensar qué podemos mejorar. Me parece que hay que evaluar, nos sentaremos con la directiva para empezar a planear, hacer una buena pretemporada y volver a empezar la primera semana de enero”, expresó tras la derrota ante Pachuca.

Juárez restó importancia a las críticas. “Soy muy consciente y uno está con base en los resultados. La palabra ‘fracaso’ es parte de todos. No intentarlo es fracaso. Depende de cómo quieras medir el vaso. Depende de qué vamos a evaluar, que no avanzamos, que somos décimos, el resultado. Entonces sí fue un fracaso”, finalizó.

