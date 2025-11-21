Kevin Mier está en el ojo del huracán por la demanda de una arrendataria que lo acusa de abandonar la casa en la que vivía en la Ciudad de México, dejar daños dentro de la vivienda y negarse a pagar los meses de renta.

El caso ya se encuentra en manos de la justicia mexicana y la notificación fue recibida por el club cementero, teniendo en cuenta que la demandante asegura haber perdido contacto con el arquero de la Selección Colombia.

“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó 15 pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no pagaría”, dijo la arrendataria en declaraciones para Esto En Línea.

Yolanda Muñiz Martínez afirma que le arrendó la casa a Kevin Mier a principios del año 2024, luego de que el antiguo inquilinio, el volante colombiano Kevin Castaño, se fuera rumbo a Rusia a firmar con el Krasnodar.

Muñiz Martínez no solo acusa a Mier de adeudarle la cuota de arrendamiento, sino también de destrozar muebles de la casa y sacar sin permiso el horno microondas.

“Mier se me esconde”

Aunque Kevin Mier ya no está viviendo en dicha propiedad, la mujer interpuso una demanda buscando que pague los meses vencidos y los presuntos daños hechos dentro de la casa.

Aunque ha intentado contactarse con el arquero de Cruz Azul, que es muy conocido por su papel en la liga mexicana, ha resultado imposible.

“La dejó destrozada. Sucia y no se ha hecho cargo de eso. Cuando trato de buscarlo se me esconde”, apuntó Yolanda Muñiz.

La arrendataria agregó que actualmente tiene una deuda de tres meses de renta, que seguirá incrementándose a menos que llegue a un acuerdo con Kevin Mier para poner fin al contrato de renta que habían firmado el año pasado.

Se recupera de su lesión

Mientras tanto, el arquero de 25 años se recupera de la grave lesión que sufrió el pasado 8 de noviembre en la victoria de Cruz Azul contra Pumas UNAM (3-2).

Kevin Mier fue operado con éxito de una fractura de tibia por la que estará varios meses fuera de las canchas y pone en riesgo su participación en el Mundial 2026.

Pierna de Kevin Mier después del partido entre Cruz Azul y Pumas. | Foto: @A_EsparzaOteo en X

“CF Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo determinar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura de tibia en la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada”, informó el conjunto cementero.