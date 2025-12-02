Directivo se despachó y le cerró la puerta a James Rodríguez: “No sé de dónde sacaron eso”

James Rodríguez sigue sin equipo tras la finalización de su contrato con el Club León de México. En las últimas semanas se han escuchado posibles pretendientes, pero ninguno ha concretado la negociación con los representantes del capitán de la Selección Colombia.

Pumas UNAM parece estar de primero en la lista, sin embargo, en Paraguay indicaron que había interés de Libertad por los servicios de James.

No obstante, su presidente Rubén Di Tore se pronunció sobre las versiones de prensa y negó que haya entablado negociaciones por el volante cucuteño.

“No sé de dónde sacaron lo de James Rodríguez. Yo no puedo acercar a ningún jugador ni nada si no hay técnico”, señaló en entrevista con La Gran Jugada.

Libertad despidió al argentino Pablo Guiñazú por malos resultados y está en busca de un nuevo timonel que les permita volver a competir contra el Cerro Porteño de Jorge Bava.

Imaginate que yo le contrate, por decirte, a James, y resulta que el técnico que viene no lo… pic.twitter.com/mxmd7CIaMw — Bruno Pont (@BrunoPont) December 1, 2025

James Rodríguez, descartado en Libertad

En la dirigencia temen que una inversión de ese calibre se pueda ver obstaculizada por el nuevo DT. “Imagínate que yo le contrate, por decirte, a James, y resulta que el técnico que viene no lo quiere y lo tenés sentado ahí“, apuntó Di Tore.

James Rodríguez tiene una larga lista de técnicos con los que no ha logrado rendir, entre ellos Luis Zubeldía, Íñigo Pérez, Rafa Benítez y Zinedine Zidane, entre otros.

Libertad no entrará en la carrera por los servicios del colombiano, que tendría entre sus prioridades continuar en la Liga MX o mudarse a la MLS de Estados Unidos.

“Te quedás clavado: contrato firmado y tenés que seguir pagando. Ya nos pasó en otras oportunidades, y bueno… uno va aprendiendo y trata de no caer en el mismo error”, completó el presidente de Libertad.

Por lo pronto, James Rodríguez disfrutará de las vacaciones acompañado de su familia y los trámites para el futuro quedarán en manos de la agencia de representación.

Néstor Lorenzo le dejó claro que lo necesita en competencia y con buen ritmo de partidos para asegurar su convocatoria al Mundial de 2026. James es parte fundamental en el proyecto de la Tricolor y en sus pies carga gran parte de los planes que tiene el cuerpo técnico para disputar la fase de grupos.

James Rodríguez fue capitán y figura de Club León. | Foto: X: @ElMAGIC091

Pumas UNAM se adelanta

Ante la negativa de Libertad, la principal opción de James Rodríguez pasa por quedarse en México y jugar junto a Keylor Navas en Pumas UNAM.

De acuerdo a la prensa mexicana, las negociaciones están en marcha y hay buena sensación entre las partes para lograr un acuerdo en las próximas semanas.

Todo depende de acordar los detalles del contrato y encontrar la cifra exacta de su salario.