Néstor Lorenzo contó la verdad: el estado de James Rodríguez por no tener club para 2026

James Rodríguez apunta a ser uno de los titulares, o al menos sumar minutos, en el próximo partido de la Selección Colombia. Dicho encuentro será este sábado, 15 de noviembre, ante Nueva Zelanda a las 7:00 p.m. (hora colombiana).

Pero más allá de su presente en Selección Colombia, James Rodríguez no tiene club definido para jugar en 2026. Eso hizo que Néstor Lorenzo, técnico de La Tricolor, hablara en rueda de prensa y dijera cómo se encuentra el volante por la situación.

Néstor Lorenzo sobre la incertidumbre de James Rodríguez por no tener equipo

“Lo de James es un poco lo anímico y la ansiedad que pueda tener para conseguir club donde competir, pero siempre que viene acá necesita jugar y se pone a disposición de todo el grupo así que jugará los minutos que consideremos“, dijo Lorenzo, ante la prensa, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Y añadió: “Los partidos son muy seguidos, así que trataremos de dosificar las cartas para que los jugadores no lo sufran”.

Cabe recordar que el contrato de James Rodríguez con Club León vence en diciembre de 2025. Sin embargo, como el elenco esmeralda no clasificó a las finales de la Liga MX, ya están fuera de competencia y es oficial que el colombiano no renovará allí.

A James lo han vinculado en presunto interés de varios equipos por tener sus servicios. Asomarían como pretendientes las ligas de México, Canadá y Estados Unidos. Estos tres países serán los organizadores del Mundial 2026.

Niegan conversaciones entre James Rodríguez y Orlando City

Antes de que Lorenzo se refiriera a la situación de James, el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases internacional, usó su cuenta de X para informar que entre Rodríguez y Orlando City no hay diálogos.

En Orlando City también juega Luis Fernando Muriel y el técnico es Óscar Pareja, ambos compatriotas de James. El rumor que colocaba al 10 allí era tan fuerte, pero al final pareció quedar en nada.

Con 34 años, James Rodríguez llegará a su próximo club como agente libre. En León sumó varios minutos, a comparación de lo que habían sido sus pasos por São Paulo y Rayo Vallecano, donde los entrenadores acabaron borrándolo.

