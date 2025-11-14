Suscribirse

Deportes

Néstor Lorenzo contó la verdad: el estado de James Rodríguez por no tener club para 2026

Siendo su capitán y estrella en el terreno de juego, el entrenador argentino mostró su cercanía por la situación del volante.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
15 de noviembre de 2025, 2:33 a. m.
Néstor Lorenzo habló de la situación de James Rodríguez, que aún no tiene equipo para 2026.
Néstor Lorenzo habló de la situación de James Rodríguez, que aún no tiene equipo para 2026. | Foto: Grande: Tomado de YouTube: Gol Caracol / Pequeña: Getty Images.

James Rodríguez apunta a ser uno de los titulares, o al menos sumar minutos, en el próximo partido de la Selección Colombia. Dicho encuentro será este sábado, 15 de noviembre, ante Nueva Zelanda a las 7:00 p.m. (hora colombiana).

Pero más allá de su presente en Selección Colombia, James Rodríguez no tiene club definido para jugar en 2026. Eso hizo que Néstor Lorenzo, técnico de La Tricolor, hablara en rueda de prensa y dijera cómo se encuentra el volante por la situación.

Néstor Lorenzo sobre la incertidumbre de James Rodríguez por no tener equipo

“Lo de James es un poco lo anímico y la ansiedad que pueda tener para conseguir club donde competir, pero siempre que viene acá necesita jugar y se pone a disposición de todo el grupo así que jugará los minutos que consideremos“, dijo Lorenzo, ante la prensa, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Y añadió: “Los partidos son muy seguidos, así que trataremos de dosificar las cartas para que los jugadores no lo sufran”.

Néstor Lorenzo en la rueda de prensa previa al partido de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda.
Néstor Lorenzo en la rueda de prensa previa al partido de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda. | Foto: Tomado de YouTube: Gol Caracol

Cabe recordar que el contrato de James Rodríguez con Club León vence en diciembre de 2025. Sin embargo, como el elenco esmeralda no clasificó a las finales de la Liga MX, ya están fuera de competencia y es oficial que el colombiano no renovará allí.

A James lo han vinculado en presunto interés de varios equipos por tener sus servicios. Asomarían como pretendientes las ligas de México, Canadá y Estados Unidos. Estos tres países serán los organizadores del Mundial 2026.

Niegan conversaciones entre James Rodríguez y Orlando City

Antes de que Lorenzo se refiriera a la situación de James, el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases internacional, usó su cuenta de X para informar que entre Rodríguez y Orlando City no hay diálogos.

En Orlando City también juega Luis Fernando Muriel y el técnico es Óscar Pareja, ambos compatriotas de James. El rumor que colocaba al 10 allí era tan fuerte, pero al final pareció quedar en nada.

Con 34 años, James Rodríguez llegará a su próximo club como agente libre. En León sumó varios minutos, a comparación de lo que habían sido sus pasos por São Paulo y Rayo Vallecano, donde los entrenadores acabaron borrándolo.

James Rodríguez en uno de sus últimos partidos con Club León.
James Rodríguez en uno de sus últimos partidos con Club León. | Foto: Getty Images

En pleno desarrollo de la Copa Mundial de la Fifa 2026, James Rodríguez cumplirá 35 años (12 de julio). No se sabe con exactitud qué pasará con la carrera del colombiano después de la cita orbital, por lo que las próximas semanas, en cuanto a conocer su nuevo equipo, serán claves.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se adelanta el Black Friday: Amazon confirma fecha y duración de su maratón de rebajas

2. Los números de Luis Díaz con goles y asistencias en Bayern Múnich que pulverizan a Wirtz, Isak y Ekitike en Liverpool

3. Néstor Lorenzo no calla sobre Jhon Arias y lanza certero mensaje por situación en Wolverhampton

4. Violeta Bergonzi alertó sobre posible cirugía que tendría que enfrentar: “Causaría bastante dolor”

5. El Flaco Solórzano anunció su compromiso con Lorena Altamirano: “Fue un momento tan único como tú”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James RodríguezNestor Lorenzo Selección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.