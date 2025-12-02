América de Cali, contra varios pronósticos, pelea en los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-ll. Sin embargo, a horas de un partido clave contra Junior, llega una información desde Argentina donde afirman que al cuadro escarlata le caería una millonaria demanda.

El tema central sería Juan Fernando Quintero, hoy en River Plate de Argentina, pero que tuvo paso en la mecha durante el primer semestre de este 2025. Parece que una cláusula entre Racing Club y América de Cali sería la razón.

“Racing habría intimado a América por 3 millones de dólares”

La información la entregó el periodista Leandro Adonio, cercano a la información de Racing Club, por medio de su cuenta de X. Afirma que la cláusula que habrían acordado la academia y América de Cali no se habría llevado a cabo.

“Racing habría intimado a América de Cali al pago de USD 3.000.000 por haber transferido a JuanFer Quintero a River”, arranca afirmando Adonio.

Y aclara: “Esto se debe al incumplimiento de una cláusula que había sido fijada cuando el jugador fue transferido al club colombiano desde la Academia”.

⚠️ #Racing habría intimado al #América de Cali al pago de USD 3.000.000 por haber transferido a Juanfer Quintero a #River.



¿Cuál es la cláusula que presuntamente incumplió América con Racing por Juan Fernando Quintero?

Hay que remontarse a inicios de este 2025. Juan Fernando Quintero llegaba como el refuerzo estelar de América de Cali, luego de ser figura y ganar la Copa Sudamericana 2024 al servicio de Racing Club de Avellaneda.

Es de público conocimiento el cariño de Juan Fernando Quintero por River Plate. Allá es ídolo por sus títulos y buenas actuaciones. En ese sentido, parece que Racing quería asegurar que el colombiano no iba a pasar de América a algún club argentino en corto plazo, especialmente al millonario, y acabó ocurriendo en seis meses.

Cuando Juan Fernando Quintero dejó América y llegó a River, de cara al clausura argentino de 2025, fue bastante mediático. Su salida de la mecha se convirtió en tema de conversación entre la prensa y los aficionados durante varios días.

Ahora, con Quintero en River Plate, parece que Racing reclamaría esa cláusula que le impedía regresar a Juan Fernando a Argentina. Sin embargo, falta algún pronunciamiento oficial al respecto.

En Racing chiflaron a Juan Fernando Quintero

Para acabar de rematar, el pasado 24 de noviembre, Juan Fernando jugó contra Racing, en el Cilindro de Avellaneda. Fue por los octavos de final del clausura argentino, y dejó a la academia como ganadora por 3-2.

Quintero arrancó ese partido como suplente. Sin embargo, Marcelo Gallardo le dio ingreso a los 56′ por Maxi Salas. ¿Cómo respondió el cafetero? Con un golazo a los 64′ que le daba vida al millonario. Pero cuando entró a la cancha, los hinchas de Racing lo silbaron a más no poder.

