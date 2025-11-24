Este lunes, 24 de noviembre, Racing Club recibió a River Plate por los octavos de final del clausura argentino. Fue un duelo directo por avanzar a la siguiente ronda.

Juan Fernando Quintero, quien arrancó como suplente en River Plate y su técnico, Marcelo Gallardo, terminó dándole ingreso sobre los 56′, por Maxi Salas, cuando Racing ganaba 1-0.

Silbatina para Juan Fernando Quintero

Apenas JuanFer ingresó al terreno de juego, sintió el rigor. Los miles de hinchas de Racing, que coparon el Cilindro de Avellaneda, le mostraron su desaprobación al colombiano.

NO SE SALVA NINGÚN EX: ¡SILBIDOS PARA JUANFER CADA VEZ QUE TOCA LA PELOTA EN EL CILINDRO!

Quintero jugó en Racing y, de hecho, quedó en los libros dorados tras ganar la Copa Sudamericana 2024. Sin embargo, una presunta promesa que circuló en los medios argentinos, y que Juan Fernando no habría cumplido, reventó la furia en los seguidores de la academia.

Para finales de 2024, y principios de 2025, Juan Fernando Quintero dejó Racing y pasó a América de Cali. La prensa filtró un presunto acuerdo de palabra donde el colombiano prometía no volver a River Plate en el corto tiempo. Sin embargo, para mediados de ese mismo 2025, y tras varias polémicas sobre su situación en América, el volante regresó al millonario.

Video | Golazo de Juan Fernando Quintero contra Racing

Y a los 64′ volvió a aparecer la magia de Quintero en Avellaneda, pero esta vez al servicio de River Plate. El jugador de 32 años metió un golazo de media distancia que le dio el 2-1 parcial a River y le cambió por completo el panorama a Racing.

¡JUANFER ESTAMPÓ EL 2-1 DE RIVER A RACING!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MO8LqhigaZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

Los hinchas de la academia no ocultaron su disgusto ante la anotación del colombiano, que los puso a sufrir de cara al cierre. Ahora, resta esperar si River Plate mantiene su ventaja o Racing logra empatarlo.

¿Dilema para Marcelo Gallardo?