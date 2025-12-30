Alboroto en Argentina por lo que Sebastián Villa le dijo a Juanfer Quintero: se armó novelón

Sebastián Villa sigue esperando por una oferta formal que lo saque de Independiente Rivadavia, equipo en el que se coronó campeón de la Copa Argentina este año.

El atacante antioqueño ha sonado para varios equipos de Argentina y Brasil, pero su futuro sigue en el aire por el alto precio que piden para dejarlo salir.

Su pasado en Boca Juniors le cierra puertas en River Plate, sin embargo, esta semana encendió los rumores por una frase que le dedicó a Juan Fernando Quintero.

A través de su cuentas de Instagram, Sebastián Villa publicó una foto de los dos diciendo: “Te veo pronto, mi hermano”.

Juanfer le respondió minutos después y le manifestó su cariño: “Hermano siempre”.

¿Sebastián Villa en los planes de River Plate?

Es bien sabido que Sebastián Villa y Juan Fernando Quintero tienen una relación de amistad fuera de las canchas, sin embargo, en Argentina causó alboroto por una posibilidad de juntarlos en el ataque de River para la próxima temporada.

En la prensa argentina admiten que Marcelo Gallardo ha quedado gratamente sorprendido con el nivel de Villa, pero su fichaje no hace parte de los planes del conjunto millonario.

Y es que el pasado en Boca Juniors hace mucho más difícil que lo puedan contratar, sumado a que Independiente Rivadavia pide una suma de hasta 12 millones de dólares para venderlo.

Villa ha recibido sondeos desde Brasil, sin embargo, hasta ahora no hay un destino claro para su carrera en la próxima temporada.

El mensaje a Juanfer Quintero no significa que vayan a jugar juntos en 2026, sino que pronto se verán en las vacaciones de ambos por Medellín. No es la primera vez que se encuentran en esta época del año y su amistad se ha fortalecido compartiendo momentos juntos fuera del fútbol.

Sebastián Villa celebrando el título de la Copa Argentina Foto: Getty Images

La delegación colombiana en River Plate

Por ahora, River sigue con dos colombianos en su nómina: el creativo Juan Fernando Quintero y el volante de marca Kevin Castaño.

Miguel Ángel Borja, por su parte, se fue del conjunto millonario y está en México para firmar contrato como nuevo refuerzo de Cruz Azul.

El delantero cordobés sonó con fuerza para sumarse a la nómina de Boca, pero no llegaron a un acuerdo y prefirió irse a probar suerte en la Liga MX.

Con la camiseta de River disputó 159 partidos, marcó 62 goles y dio 10 asistencias. Borja comenzó siendo titular en el proyecto de Martin Demichelis, pero poco a poco fue perdiendo brillo en el once inicialista.

El regreso de Gallardo lo terminó de sentenciar al banquillo. El goleador colombiano dejó de contar para su nuevo entrenador y cuando ingresaba al campo recibía abucheos por parte de la hinchada, lo que terminó encaminando su adiós al final de temporada.