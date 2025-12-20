La lista de colombianos que busca River Plate tras la ida de Miguel Ángel Borja: Dos campeones en la mira

River Plate finaliza un año bastante discreto con Marcelo Gallardo a la cabeza. La temporada 2025 no fue la esperada y la eliminación del Torneo Clausura a manos de Racing de Avellaneda significó un revés en los planes y no se sumó ningún título en los últimos meses. El año 2026 resulta tener cambios profundos en la planeación y la presión por ganar trofeos aumenta.

Tras confirmarse el año para el olvido, se conoció que Miguel Ángel Borja no iba a ser renovado y su futuro estaría en México. Mientras ‘El Colibrí’ analiza la mejor oferta para su futuro, Marcelo Gallardo inició el ciclo en el mercado de pases donde aparecen otros tres jugadores colombianos como posibilidad, dos de ellos son campeones.

Y es que la presión está sobre la mesa teniendo en cuenta que tampoco alcanzó a clasificar a la Copa Libertadores 2026 y tendrá que disputar la Sudamericana, lo que supone un bajonazo en las aspiraciones y un golpe para la hinchada. Un mal comienzo significaría un posible cambio de entrenador.

Marcelo Gallardo, entrenador al mando de River Plate Foto: NurPhoto via Getty Images

Es por eso que Gallardo ya no tiene margen de error y dependerá mucho de cómo se mueva en el mercado de pases para arrollar en la Copa Sudamericana y en las competiciones en Argentina. Lo más probable es que al menos uno de los tres colombianos en carpeta se una al equipo para aumentar el furor colombiano en el Monumental con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.

Lista de Colombianos que busca River Plate, dos de ellos son campeones

El primero que sonó con fuerza desde noviembre es Julián Millán, un defensa central que salió campeón del Torneo de Uruguay con el Club Nacional y que el técnico Pablo Peirano llevó tras dirigirlo en el fútbol colombiano.

El zaguero zurdo, con pasado en Santa Fe, llama mucho la atención en River Plate, que ya realizó un sondeo sobre su actualidad y lo tiene en la mira. Muchos especialistas en Montevideo indican que cerró la campaña como el mejor defensor del campeonato uruguayo.

Julián Millán, de Nacional de Uruguay, en el radar de River Plate Foto: Tomada X @Nacional

Siguiendo por esa línea, en los últimos días se filtró el nombre de Jhohan Romaña en fuentes cercanas de River Plate. El defensa central de Apartadó (Antioquia) milita en San Lorenzo y es uno de los centrales mejor calificados en el fútbol argentino.

Según el periodista Esteban Edul, el ‘Millonario’ ya llamó a preguntar por sus condiciones y actualidad. Pese al buen desempeño, no pudo ser campeón con el ‘Ciclón’.

Jhohan Romaña ha hecho buenas campañas recientes en Argentina Foto: Getty Images

La lista la cierra José Enamorado, un volante ofensivo que cerró la temporada en el fútbol colombiano a puro gol y con la estrella 11 para el Junior de Barranquilla.

Apenas levantó el título con el ‘Tiburón’, se activaron los rumores para ir a River Plate desde el 2026, lo que supone un salto de categoría para su carrera y podría meterse en la pelea por un cupo al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Será un mercado trascendental donde seguramente al menos uno de los anteriormente mencionados firme en Núñez.