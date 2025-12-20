Deportes

La lista de colombianos que busca River Plate tras la ida de Miguel Ángel Borja: Dos campeones en la mira

Es confirmado que Miguel Ángel Borja se va de River Plate, pero el sabor colombiano continúa en el ‘Millonario’. Se reveló la lista de compatriotas que busca Marcelo Gallardo como refuerzos.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

20 de diciembre de 2025, 12:07 p. m.
Dos de los jugadores colombianos que busca River Plate.
Dos de los jugadores colombianos que busca River Plate. Foto: Oficial Club Nacional / Oficial San Lorenzo

River Plate finaliza un año bastante discreto con Marcelo Gallardo a la cabeza. La temporada 2025 no fue la esperada y la eliminación del Torneo Clausura a manos de Racing de Avellaneda significó un revés en los planes y no se sumó ningún título en los últimos meses. El año 2026 resulta tener cambios profundos en la planeación y la presión por ganar trofeos aumenta.

Tras confirmarse el año para el olvido, se conoció que Miguel Ángel Borja no iba a ser renovado y su futuro estaría en México. Mientras ‘El Colibrí’ analiza la mejor oferta para su futuro, Marcelo Gallardo inició el ciclo en el mercado de pases donde aparecen otros tres jugadores colombianos como posibilidad, dos de ellos son campeones.

Y es que la presión está sobre la mesa teniendo en cuenta que tampoco alcanzó a clasificar a la Copa Libertadores 2026 y tendrá que disputar la Sudamericana, lo que supone un bajonazo en las aspiraciones y un golpe para la hinchada. Un mal comienzo significaría un posible cambio de entrenador.

Marcelo Gallardo, entrenador al mando de River Plate
Marcelo Gallardo, entrenador al mando de River Plate Foto: NurPhoto via Getty Images

Es por eso que Gallardo ya no tiene margen de error y dependerá mucho de cómo se mueva en el mercado de pases para arrollar en la Copa Sudamericana y en las competiciones en Argentina. Lo más probable es que al menos uno de los tres colombianos en carpeta se una al equipo para aumentar el furor colombiano en el Monumental con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.

