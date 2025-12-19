Deportes

El colombiano en el que se fijó River Plate para no dejar ver una a Marino Hinestroza en Boca: llamó y van en serio

Otro jugador de pasaporte cafetero desembarcaría en los de Núñez. Sus últimas temporadas han sido envidiables, lo que convencería a Marcelo Gallardo de ficharlo.

19 de diciembre de 2025, 9:10 p. m.
River Plate de Juan Fernando Quintero tendría otro colombiano para los enfrentamientos con Boca Juniors
River Plate de Juan Fernando Quintero tendría otro colombiano para los enfrentamientos con Boca Juniors Foto: Getty Images

En River Plate los colombianos son apetecidos. Si bien hace poco se despidieron de Miguel Ángel Borja, aún tienen en sus filas a Kevin Castaño; un proyecto a largo plazo que está puliendo Marcelo Gallardo.

Juan Fernando Quintero también hace parte de estos, así como en algún momento lo hicieron Rafael Santos Borré, e históricos de la talla de Falcao García y Mario Alberto Yepes, entre muchos otros.

Eso demuestra que los hombres con pasaporte cafetero le llaman la atención al millonario. Y en las últimas horas, un nuevo nombre que no se había dicho fue revelado para llegar como posible refuerzo al cuadro de Núñez, desde otro club de la liga de Argentina.

Jhohan Romaña ha hecho buenas campañas recientes en Argentina
Jhohan Romaña ha hecho buenas campañas recientes en Argentina Foto: Getty Images

Se hace mención de Jhohan Romaña, de 27 años, quien hoy día está ligado a San Lorenzo. De acuerdo a lo informado desde el país vecino: “River llamó a San Lorenzo y pidió condiciones por Romaña”, contó Esteban Edul, de ESPN.

Este zaguero central es de los mejores que hay en la actualidad en suelo albiceleste. Ya por varios semestres ha sido reconocido y la idea del equipo en el que está es “vender al defensor, pero necesita la reunión del lunes para organizar el club”, agregan.

Para que este negocio llegue a buen puerto, la idea del conjunto de la banda cruzada sería proponer un dinero, al que le adicionarían un jugador como parte de pago: “River ofrecería plata y ofrecería prestar a Boselli”.

Es la primera vez que se relaciona tan seriamente a Romaña con River, lo que genera una ilusión fuerte por ver a un defensor que pide ser llamado a Selección Colombia en un gigante de Suramérica. Será cuestión de esperar, pues a los riverplatenses también les habría interesado otro defensor colombiano.

Se desconoce si en caso de llegar Romaña, lo de Julián Millán se vendría al piso. El de Nacional fue del interés de River, pero en las últimas semanas las cuestiones no han avanzado más allá del primer interés que se dio a conocer a finales de noviembre.

Romaña con River, Marino con Boca

A la par de que empieza una nueva negociación de un gigante argentino con un jugador colombiano, otra en la vereda de enfrente estaría por cerrarse. Se hace referencia a lo que sería el negocio de Marino Hinestroza, quien llegaría proveniente de Atlético Nacional a Boca Juniors.

Tras lo que fue la final de Copa BetPlay donde el extremo quedó campeón, todo se ha encaminado de manera más formal. El mismo jugador se despidió de los verdolagas, con quienes estuvo en el último tiempo y fue figura, al punto que recibió sus primeros llamados a Selección Colombia.

Bogotá. Marzo 04 de 2025. Fortaleza CEIF enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 7, en el estadio Nemesio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).
Cada vez toma más forma lo de Marino Hinestroza hacia Boca Juniors. Foto: Lina Gasca
La reacción de Javier Gandolfi por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca: dio su veredicto

Su compañero en el verde, Jorman Campuzano, le dio la despedida al decir en un video: “Ahí les mando para la Argentina, ahí les mando a los de Boca, cuidenlo que es bueno, déjenlo ser”.

De ser confirmados ambos pasos de los nacionales a los dos clubes más grandes del vecino país, se vería un cruce saca chispas en los superclásicos, donde Marino tiraría la gambeta y velocidad, mientras que Romaña se pararía firme por no dejarlo ver una.

