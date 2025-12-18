El nuevo apodo que la prensa argentina le colocó a Enamorado, la estrella que quiere River: A la altura de Luis Díaz

El sabor colombiano en River Plate continuaría con una nueva estrella para acompañar a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en el 2026, además de llamar la atención del técnico Néstor Lorenzo para la Selección Colombia en la recta final hacia el Mundial. El título con el Junior de Barranquilla y sus tres goles para condecorarse como uno de los mejores extremos del FPC, le abren puertas grandes en el extranjero.

Era el momento ideal para que José Enamorado se encontrara con nivel excelso que le permitió ser campeón con el Junior a seis meses del Mundial 2026. Contra Deportes Tolima, su buen fútbol y poder en la definición permitió tres goles que impulsaron al ‘Tiburón’ hacia su estrella 11. Ahora, el hijo de Soledad (Atlántico) mira su futuro en el 2026, posiblemente en el River Plate de Marcelo Gallardo.

Apenas Junior de Barranquilla alzó el título, los rumores se activaron en el fútbol argentino y José Enamorado es el nombre en común que aumenta la posibilidad con River en el sur del continente. Las versiones abundan en redes sociales y medios argentinos, a tal punto que al jugador colombiano ya lo bautizaron con un nuevo y particular apodo.

José Enamorado, volante del Junior. Foto: Pantallazo Win Sports.

Cabe recordar que el pase de José Enamorado se acerca a los dos millones de euros (1.8 M€) y la puerta está abierta para que salga al exterior en el momento clave para su carrera y así poder acercarse a la Selección Colombia. Las fuentes cercanas a River desde Argentina confirman que el club no lo pierde de vista y le hace seguimiento.

José Enamorado, “el nuevo Luis Díaz”

La prensa argentina enloquece con el nombre de José Enamorado, los videos que ven desde Colombia y el show en la final ante Deportes Tolima con tres goles incluidos. El jugador colombiano es bien visto en Argentina, lo valoran y ha dado muestras de competitividad y carácter en la cancha y los ejemplos en River abundan: Juan Pablo Ángel, Juan Fernando Quintero, Teófilo Gutiérrez, Álvarez Balanta, Santos Borré, son algunos nombres.

Pantallazo X: soydelmillo.com Foto: Pantallazo X: soydelmillo.com

Ahora, el considerado mejor extremo de Colombia está siendo seguido por los directivos y cuerpo técnico de River. El medio partidario ‘Soy del Millo’ ya le colocó un particular apodo para llamar la atención de Argentina: “El nuevo Luis Díaz”, sin tapujo alguno.

Pantallazo elintransigente.com Foto: Pantallazo elintransigente.com

Nombre grande para José Enamorado y mismo apodo que siguió en el medio ‘El Intransigente’, que continuó con la réplica del “nuevo Luis Díaz” para explicar que es el extremo que quieren en River Plate para reforzar la zona de ataque. Con la etiqueta de Lucho, el mejor jugador colombiano de la actualidad y que está en Bayern Múnich, comienza la presión por Enamorado en el fuego argentino.