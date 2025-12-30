Obra de arte de Luis Díaz lo haría noticia antes del fin de 2025: Bundesliga hizo anuncio oficial

Luis Díaz fue el jugador sensación de Europa durante la segunda parte de 2025. Su arribo al Bayern Múnich, en el más reciente mercado, tuvo un impacto inmediato en los alemanes que dio de qué hablar en Europa.

Además de eso, es que el mismo guajiro se encargó de poner su nombre en lo más alto. Anotaciones de la más alta factura hicieron que su nombre y apellido retumbase sin cesar en el plano deportivo.

Uno de los goles que mayores repercusiones tuvo, fue la obra maestra que le hizo a Unión Berlín, en una fecha pasada de la Bundesliga.

Luis Díaz asombró al mundo con su gol antológico ante Unión Berlín. Foto: AFP

Dicho tanto ha sido viralizado, recreado, tratado de emular y hasta animado, pero ninguno como el original ejecutado por el atacante sensación de Selección Colombia.

Para el año siguiente, dicho tanto pide a gritos ser elegido como el próximo Premio Puskás de la FIFA. Mientras tanto, antes de que culmine el año, la liga alemana ha decidido sumarlo en el listado de la elección al “gol del año 2025“.

El regalo de la Bundesliga a Luis Díaz: recreó su obra de arte, con Bayern Múnich, en modo navideño

De Lucho hay dos. Ese del que se hace mención y marcó en Berlín, así como otro ante Leipzig, que fue uno de los primeros suyos anotado en un duelo jugado en Allianz Arena, de Múnich.

Nominados al mejor gol del 2025

• Luis Díaz vs. Union Berlin

• Konrad Laimer vs. Stuttgart

• Lennart Karl vs. Gladbach

• Serge Gnabry vs. Dortmund

• Jamal Musiala vs. Frankfurt

• Luis Díaz vs. Leipzig

• Raphaël Guerreiro vs. Bochum

Entre los candidatos a ganarse dicho reconocimiento en suelo germano, uno de los pocos jugadores que cuenta con dos opciones de ganar es el atacante colombiano.

Para que Díaz Marulanda sea ganador, la Bundesliga dispuso de una votación abierta a través de su aplicación. En esta se podrá hacer el ingreso y allí depositar el voto a favor de cualquiera de los dos goles del guajiro.

Un año consagratorio

En Europa no hay cerca de Luis Díaz, otro colombiano que lo esté haciendo tan bien como este. Su repercusión en Bayern, le ha hecho merecedor de que, al término de 2025, sea reconocido como el mejor colombiano en la actualidad.

Para medios de renombre como Goal, el atacante cafetero es el “mejor fichaje de Europa esta temporada“.

Luis Díaz marcó en Bayern durante el último juego oficial de 2025. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Dicha calificación es dada, luego de haberle revisado los registros de goles y asistencias que logró en medio año. Un total de 13 goles y 7 asistencias, que lo pusieron como uno de los mayores aportantes.

Además de eso, el mismo medio en mención lo ha puesto en la octava casilla de la carrera hacia ser el próximo Balón de Oro. Para lograr dicho premio, mucho tendrá que ver el año siguiente la disputa de la Copa del Mundo.

Nueva distinción de la Bundesliga para Luis Díaz: su noble gesto en Bayern Múnich que acaparó aplausos

Colombia está en manos del guajiro, quien espera conservar su buen estado físico, así como también la regularidad deportiva para ayudar a la Tricolor a llegar lo más lejos posible en la cita de Norteamérica.

Por estos días, Lucho permanece en un periodo de vacaciones que tuvo en fútbol de Alemania. Su reaparición en Bundesliga será hasta el próximo 11 de enero, cuando se midan al Wolfsburg.