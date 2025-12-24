El regalo de la Bundesliga a Luis Díaz: recreó su obra de arte, con Bayern Múnich, en modo navideño

La navidad de este 2025 sigue siendo tendencia en el mundo del fútbol. Ahora fue el turno para Luis Díaz, quien recibió de parte de la Bundesliga un pequeño reconocimiento tras su golazo, u obra de arte, que marcó con Bayern Múnich ante Unión Berlín en noviembre.

Fue el pasado 8 de noviembre. Unión Berlín y Bayern Múnich empataron 2-2, pero Luis Díaz dejó un golazo para la posteridad. De hecho, ese tanto, que fue con el que los bávaros empataron todo 1-1, fue elegido como el mejor del mes.

Bundesliga recrea la obra de arte de Luis Díaz en modo navideño

Trineos, hielo, gorro de Navidad, muñecos gigantes, un árbol y varios adornos... la Bundesliga volvió el golazo de Luis Díaz, al Unión Berlín, en un gran video que solo le bastó un par de horas para llegar a más de 240 mil me gusta en Instagram.

“Tras un pase ligeramente desviado del defensa, Luis Díaz se deslizó hasta la línea de fondo para controlar el balón. Con un toque brillante, el colombiano dejó a Janik Haberer parado antes de batir al portero del Union, Frederik Rönnow, prácticamente desde la línea de fondo”, cuenta Bayern Múnich en su web oficial.

Y añaden: “La afición del FC Bayern ha votado el gol, que supuso el 1-1 en el empate 2-2 contra el Union Berlín en la décima jornada de la Bundesliga, como su Gol del Mes de noviembre”.

De hecho, no hay discusión al respecto. Ese gol de Luis Díaz tuvo el 80% de los votos, ratificando su favoritismo para quedarse como el mejor de noviembre. Mes y medio después de marcarlo, y aunque parezca quedar atrás, lo siguen recordando.

Luis Díaz está feliz en Alemania

Rinde en la cancha y su familia está feliz. Luis Díaz vive una gran etapa en Bayern Múnich de Alemania, luego de lo que fue una estelar estancia en Liverpool de la Premier League.

“Sinceramente, mi vida aquí ha sido genial porque Múnich también es genial. Hay muchísimas cosas que hacer. Es grande, hay muchísimas actividades para hacer con los niños, los restaurantes...”, dijo Díaz en diálogo con The Guardian.

Luis Díaz se volvió uno de los indispensables en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Además, habló de su familia y lo que ha significado la travesía en Europa: “¡Sí! El mayor (hijo), sobre todo, también habla inglés, y me encanta porque no lo tuvimos de pequeños. No aprendí inglés en la escuela, solo español. Así que lo tengan es una gran ventaja”.