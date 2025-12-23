Luis Díaz también es actor: estelar aparición en video de Navidad de Bayern Múnich

En la mañana colombiana de este martes, 23 de diciembre de 2025, Bayern Múnich posteó un video en sus redes sociales. La temática era de Navidad, y varios de los jugadores del cuadro bávaro hicieron una actuación especial, incluyendo a Luis Díaz.

El guajiro no solo marca goles y da asistencias, resulta que también responde como actor. En cuestión de horas, el video del Bayern Múnich ya cuenta con más de 25 mil reproducciones, y los fanáticos no se cansan de comentar.

La actuación de Luis Díaz en el video navideño de Bayern Múnich

Das FC Bayern Weihnachtsvideo 2025! 🎄🎅🎁 pic.twitter.com/G5wuR73MdA — FC Bayern München (@FCBayern) December 23, 2025

Bonus para Luis Díaz: Bundesliga recreó su obra de arte al mejor estilo navideño

Son varios los goles que ha anotado Luis Díaz desde que llegó a Bayern Múnich, a mediados de 2025. Sin embargo, uno en particular se lleva todos los aplausos: el que le hizo a Unión Berlín, de visita, el 8 de noviembre.

Fue a los 38′ del primer tiempo, cuando Unión Berlín ganaba 1-0. Lucho apareció al rescate de los suyos, colocó el empate parcial 1-1 y desató algarabía en toda Alemania: fue elegido como el mejor gol del mes en la competencia.

Tomando en cuenta la fama que agarró el tanto, la cuenta oficial de Bundesliga en Instagram hizo un montaje navideño de la obra de arte de Luis Díaz. Le hizo un par de efectos que lo dejaron al mejor estilo de las festividades, reconociendo la gran labor del colombiano con algo de humor.

Luis Díaz descansa con Bayern Múnich: fecha del regreso a competencias

El último juego del 2025, para Luis Díaz y Bayern Múnich, fue el pasado 21 de diciembre ante Heidenheim. ¿Lucho marcó? Sí, y ya se volvió costumbre. Anotó su tanto a los 86′, en un partido que acabó 4-0 para los bávaros.

Ahora hay que esperar hasta el 11 de enero de 2026 para volver a ver al Bayern Múnich en acción. Ese día recibirán a Wolfsburg y será el arranque de la recta final de la temporada, donde no solo esperan levantar las copas nacionales en Alemania, sino también la Champions League.

Para Luis Díaz asoma el Mundial 2026 con Selección Colombia. Está llamado a brillar como la gran figura de La Tricolor, tomando en cuenta su presente y gran desempeño en Europa.