Deportes

Luis Díaz también es actor: estelar aparición en video de Navidad de Bayern Múnich

Hace goles, da asistencias, actúa y se lleva los aplausos en Bayern Múnich: es la figura de la Selección Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
24 de diciembre de 2025, 3:22 a. m.
Luis Díaz en el video navideño del Bayern Múnich en este 2025.
Luis Díaz en el video navideño del Bayern Múnich en este 2025. Foto: X - @FCBayern

En la mañana colombiana de este martes, 23 de diciembre de 2025, Bayern Múnich posteó un video en sus redes sociales. La temática era de Navidad, y varios de los jugadores del cuadro bávaro hicieron una actuación especial, incluyendo a Luis Díaz.

El guajiro no solo marca goles y da asistencias, resulta que también responde como actor. En cuestión de horas, el video del Bayern Múnich ya cuenta con más de 25 mil reproducciones, y los fanáticos no se cansan de comentar.

La actuación de Luis Díaz en el video navideño de Bayern Múnich

Bonus para Luis Díaz: Bundesliga recreó su obra de arte al mejor estilo navideño

Son varios los goles que ha anotado Luis Díaz desde que llegó a Bayern Múnich, a mediados de 2025. Sin embargo, uno en particular se lleva todos los aplausos: el que le hizo a Unión Berlín, de visita, el 8 de noviembre.

Fue a los 38′ del primer tiempo, cuando Unión Berlín ganaba 1-0. Lucho apareció al rescate de los suyos, colocó el empate parcial 1-1 y desató algarabía en toda Alemania: fue elegido como el mejor gol del mes en la competencia.

Deportes

Los cinco refuerzos que busca América de Cali para el 2026: directivo del club lo confirmó

Deportes

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Deportes

Dimayor despacha sanciones a Junior y Atlético Nacional tras ser campeones: multas y cierres son oficiales

Deportes

¿Luis Fernando Muriel jugando la Copa Sudamericana 2026? Reportan el equipo colombiano que le hizo oferta

Deportes

Magistral asistencia de Jefferson Lerma que le da la vuelta al mundo y muestra su potencial: sonríe Lorenzo y Colombia

Deportes

Figura de Atlético Nacional sigue los pasos de Marino Hinestroza: se iría al exterior y dejaría hueco

Deportes

Él es Matt Wells, el nuevo entrenador de Colorado Rapids; llega desde la Premier League a la MLS

Deportes

Efecto Luis Díaz en Bayern Múnich fuerza un mercado de pases diferente: joya sudamericana tiene acuerdo verbal

Gente

Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

Deportes

Último reconocimiento a Luis Díaz antes de acabar el 2025: superó a Messi y Bayern Múnich celebra

Tomando en cuenta la fama que agarró el tanto, la cuenta oficial de Bundesliga en Instagram hizo un montaje navideño de la obra de arte de Luis Díaz. Le hizo un par de efectos que lo dejaron al mejor estilo de las festividades, reconociendo la gran labor del colombiano con algo de humor.

Luis Díaz descansa con Bayern Múnich: fecha del regreso a competencias

El último juego del 2025, para Luis Díaz y Bayern Múnich, fue el pasado 21 de diciembre ante Heidenheim. ¿Lucho marcó? Sí, y ya se volvió costumbre. Anotó su tanto a los 86′, en un partido que acabó 4-0 para los bávaros.

Ahora hay que esperar hasta el 11 de enero de 2026 para volver a ver al Bayern Múnich en acción. Ese día recibirán a Wolfsburg y será el arranque de la recta final de la temporada, donde no solo esperan levantar las copas nacionales en Alemania, sino también la Champions League.

Para Luis Díaz asoma el Mundial 2026 con Selección Colombia. Está llamado a brillar como la gran figura de La Tricolor, tomando en cuenta su presente y gran desempeño en Europa.

Mas de Deportes

Luis Díaz en el video navideño del Bayern Múnich en este 2025.

Luis Díaz también es actor: estelar aparición en video de Navidad de Bayern Múnich

Tulio Gómez, máximo accionista de América habló de los fichajes que les faltan para 2026

Los cinco refuerzos que busca América de Cali para el 2026: directivo del club lo confirmó

NBA Navidad

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Nacional y Junior, sancionados por Dimayor tras las finales del FPC.

Dimayor despacha sanciones a Junior y Atlético Nacional tras ser campeones: multas y cierres son oficiales

Luis Fernando Muriel podría jugar la Copa Sudamericana 2026.

¿Luis Fernando Muriel jugando la Copa Sudamericana 2026? Reportan el equipo colombiano que le hizo oferta

Jefferson Lerma, volante colombiano / Momento exacto de la asistencia.

Magistral asistencia de Jefferson Lerma que le da la vuelta al mundo y muestra su potencial: sonríe Lorenzo y Colombia

Otra figura de Atlético Nacional, además de Marino Hinestroza, se iría al extranjero. Lo buscan desde el Club Nacional de Uruguay.

Figura de Atlético Nacional sigue los pasos de Marino Hinestroza: se iría al exterior y dejaría hueco

Matt Wells, nuevo DT de Colorado Rapids

Él es Matt Wells, el nuevo entrenador de Colorado Rapids; llega desde la Premier League a la MLS

Oscar Onley, ciclista británico / Egan Bernal, estrella del deporte colombiano.

Egan Bernal tiene nuevo compañero en Europa: joya británica firma con el Team Ineos

Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace.

Jefferson Lerma es noticia en Inglaterra: Crystal Palace lo notificó en medio de la eliminación con Arsenal

Noticias Destacadas