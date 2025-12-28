Si algo ha tenido Luis Díaz, desde su llegada a Bayern Múnich, es que se ha ganado el cariño de todos en Alemania. No solo por goles y asistencias, también por los gestos que tiene, y la Bundesliga destacó esto último.

El 16 de agosto de 2025, Luis Díaz le dio la vuelta al mundo por lo que hizo con Bayern Múnich. Ese día, los bávaros jugaron ante Stuttgart la final de la Supercopa de Alemania, Lucho marcó el segundo y Bayern ganó 2-1. ¿Cómo celebró el guajiro? A lo Diogo Jota.

Jota, el portugués que fue compañero de Luis Díaz en Liverpool, murió en un trágico accidente automovilístico junto a su hermano, André Silva, el 3 de julio de 2025. Es decir, el colombiano le rindió un homenaje a su fallecido amigo, así como muchos futbolistas también lo hicieron en varios rincones del planeta.

Bundesliga destacó la celebración de Luis Díaz

Ya pasaron varios meses desde que Luis Díaz celebró homenajeando a Diogo Jota, pero la Bundesliga volvió a distinguirlo. Ahora por medio de un post en sus canales oficiales, donde publicaron la foto del jugador colombiano y lo acompañaron del texto: “Algunas imágenes no solo capturan un momento, capturan las emociones que las palabras no pueden expresar”.

Dicha distinción de la Bundesliga a Díaz, por su noble gesto que se llevó los aplausos del mundo entero, fue el pasado 27 de diciembre. Le llevó pocas horas a la publicación para alcanzar los más de 75 mil likes y cientos de comentarios.

Lucho ya es una figura de alto nivel en Alemania. Los fans lo aclaman, la prensa lo destaca y la Bundesliga no solo destaca sus estadísticas en el terreno de juego, sino también las acciones del colombiano que impactan positivamente.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich? Fecha, hora y rival

La fiestas decembrinas tienen parada la Bundesliga alemana. El último partido de Bayern Múnich fue el 21 de diciembre, contra Heidenheim, por la fecha 15 de la competencia. Desde esa fecha, tendrán que pasar 21 días para volver a ver a los bávaros en acción.

En concreto, Luis Díaz volverá a jugar con Bayern Múnich hasta el 11 de enero de 2025. Ese día recibirán en el Allianz Arena al Wolfsburg, a las 11:30 a.m. (hora colombiana) por la jornada 16 de la Bundesliga.

Así va la tabla de posiciones en la Bundesliga

Bayern Múnich es líder indiscutible con 41 puntos, producto de 13 victorias y dos empates. No sabe lo que es perder y su perseguir más cercano, Borussia Dortmund, tiene 32 unidades. Hay una distancia de nueve entre ambos conjuntos.

Mesa de la Bundesliga después de la jornada 15. pic.twitter.com/gRtF18mD42 — Bayern & Selección Alemana (@iMiaSanMia_ES) December 21, 2025

Los bávaros pelean por Bundesliga, Copa y Champions. Ya tienen en su palmarés la Supercopa de Alemania, ahora esperan hacer un buen desempeño para culminar una temporada histórica.