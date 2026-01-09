Deportes

Carlos Antonio Vélez explotó de la nada contra la Selección Colombia: “No jodan”

Sin aviso previo, el prestigioso periodista lanzó un recado para Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico. Se presume que pueda ser por un por un posible llamado de Falcao García.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

9 de enero de 2026, 1:59 p. m.
Carlos Antonio Vélez salió y le lanzó recado a la Selección Colombia Foto: Captura (Win Sports / #CAVSULAS | Capítulo 73 - Equilibrio Ofensivo) y Getty Images

Se calientan motores. La Selección Colombia entró con el inicio del año en modo de preparación para lo que será su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Néstor Lorenzo, durante los meses previos a la cita orbital, toma nota de los jugadores de mejor rendimiento. Hasta la fecha, dos que reputan en la carrera por ganarse un cupo son Jhon Jáder Durán y Luis Javier Suárez.

Luis Javier Suárez durante un entrenamiento de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez es el goleador que repunta para ser el titular de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Este dueto de atacantes ha empezado el 2026 marcando en Europa. Aún resta mucho, pero esto ya los hace ir un paso adelante de los demás y merecedores de entrar en la lista final.

Justamente ese fue el reclamo, de la nada, hecho por el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien este viernes, 9 de enero, le madrugó a hacer una crítica hacia la Tricolor y las decisiones que pudiesen venir en los próximos meses.

Recado de Vélez a Lorenzo

A través de su cuenta personal de X, el comunicador se negó en reiteradas ocasiones a que se sigan convocando jugadores que, a su parecer, no merecen estar vistiendo los colores de la Selección Colombia.

“Ya es hora de que se pongan serios con la Selección. NO es una casa de beneficencia, NO es un centro de rehabilitación, NO es un hotel al que se entra y se sale por gusto, NO es para hacer homenajes ni reconocimientos, NO es para agradecer campañas del pasado ni para obtener récords. NO es para favores ni para el negocio de unos cuantos", zanjó sin contemplación alguna.

“Deben ir los que mejor estén física y deportivamente: los competitivos, los que triunfan en la élite, los que están compitiendo y sumando logros; los que se la han luchado, trabajado y jugado. La Selección es lo máximo. Meritocracia pura. ¡No jodan!“, justificó sobre su apreciación inicial de cara al Mundial.

Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

¿Es por Falcao?

Versiones de prensa en días pasados hablaron tras el regreso de Falcao García a Millonarios que no se podría descartar al Tigre para un llamado al equipo nacional. Al parecer, de estar activo, con ritmo y marcando goles, el samario podría ser contemplado por el cuerpo técnico nacional.

Dicho tema generó una controversia que puso sobre la mesa la polémica a la que se estaría refiriendo Carlos Antonio Vélez en su más reciente trino.

Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Fijos de Lorenzo para el Mundial

En el listado de 23 jugadores que citará Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 hay varios que parecen estar fijos. Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz, podrían sentirse en la plena tranquilidad de que estarán viviendo el máximo torneo de selecciones a mediados del año entrante.

Selección Colombia prepara su lista final para el Mundial 2026
Selección Colombia prepara su lista final para el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Detrás de esos hay otros que deberán confirmar que están listos para el torneo en los meses previos. Tal es el caso de Richard Ríos y Jhon Arias, quienes parecían inamovibles, pero su llegada a Europa en el pasado mercado les han visto mermados en su rendimiento.

A la hora de puntualizar en la delantera, Jhon Córdoba deberá apurarse para no dejarse sacar por un Jhon Jáder Durán en alza que volvería. También Rafael Santos Borré vería en peligro su llamado si otros siguen en mejor nivel deportivo.

Noticias Destacadas