Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Llegó el momento esperado por todos los hinchas de Millonarios: Radamel Falcao ya está en la concentración del plantel, en Argentina, de cara a los amistosos de pretemporada contra River Plate y Boca Juniors.

Fue este jueves, 8 de enero de 2025, cuando Millonarios posteó el video donde se ve a Falcao saludando a sus compañeros embajadores. A algunos ya los había tenido como colegas en el club, a otros, como el técnico Hernán Torres, los tendrá por primera vez en la institución.

"Te amo": Andrés Llinás a Falcao tras verlo de regreso en Millonarios. Foto: Prensa Millonarios.

Falcao: alegría en su llegada a Millonarios y risas con Mackalister Silva

Se podría hablar de la reacción de Falcao al saludarse con todos sus compañeros, pero los focos se van al reencuentro de Radamel con Mackalister Silva. Por trayectoria e importancia, son los dos capitanes principales en Millonarios.

“¡Radamel Falcao!”, le dijo Macka al Tigre. “David Mackalister”, le respondió el goleador histórico de la Selección Colombia al volante. Ahí, luego de un abrazo, solo hubo risas por parte de ambos y de algunos de los que los rodeaban.

👀 ¡Mira quién llegó! 🐯💙🙌 ¡Que lindo siempre tenerte entre nosotros @FALCAO! pic.twitter.com/AsvJ4AOCki — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 8, 2026

No se percibe muy bien qué fue lo que dijo Mackalister que causó tanta gracia en los presentes, pero lo cierto es que Falcao siguió su camino y continuó saludando a los demás compañeros que lo esperaban para el abrazo.

Falcao se reencuentra con Carlos Darwin Quintero

Como en las viejas épocas de la Selección Colombia, Millonarios juntó a dos futbolistas que supieron defender La Tricolor de cara a la temporada 2026: Radamel Falcao y Carlos Darwin Quintero.

La dupla entre Falcao y Carlos Darwin promete, más que nada por su pasado juntos. Ambos, con experiencia, esperan ser pilares y líderes para un Millonarios que espera borrar el mal 2025 y escribir una historia diferente en 2026.

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Hernán Torres, tercer técnico de Falcao en Millonarios

Cuando Falcao llegó la primera vez a Millonarios, a mediados de 2024, el entrenador albiazul era Alberto Gamero. Luego, a principios de 2025, y aunque había anunciado su salida, Radamel volvió a jugar con el embajador y allí ya tenía otro profe: David González.

Hernán Torres es el actual entrenador de Millonarios, por lo que será el tercero de Falcao en la institución capitalina. También se saludaron con una sonrisa y un gran abrazo, entendiendo que antes de que se oficializara el regreso del goleador, Torres había declarado que tener a un futbolista de esa talla era algo fenomenal.

Primer saludo entre Falcao y el técnico de Millonarios, Hernán Torres. Foto: Prensa Millonarios.

“Bienvenido, bienvenido hermano (...) me alegra mucho”, le dijo Hernán Torres a Falcao tras verlo por primera vez, en persona, con la indumentaria de Millonarios para la temporada 2026.