Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Falcao ya está con el plantel de Millonarios en Argentina, y el saludo con sus compañeros se volvió rápidamente viral.

Redacción Deportes
8 de enero de 2026, 9:57 p. m.
Reencuentro de Falcao con el plantel de Millonarios 2026.
Foto: Prensa Millonarios.

Llegó el momento esperado por todos los hinchas de Millonarios: Radamel Falcao ya está en la concentración del plantel, en Argentina, de cara a los amistosos de pretemporada contra River Plate y Boca Juniors.

Fue este jueves, 8 de enero de 2025, cuando Millonarios posteó el video donde se ve a Falcao saludando a sus compañeros embajadores. A algunos ya los había tenido como colegas en el club, a otros, como el técnico Hernán Torres, los tendrá por primera vez en la institución.

"Te amo": Andrés Llinás a Falcao tras verlo de regreso en Millonarios.
Foto: Prensa Millonarios.

Falcao: alegría en su llegada a Millonarios y risas con Mackalister Silva

Se podría hablar de la reacción de Falcao al saludarse con todos sus compañeros, pero los focos se van al reencuentro de Radamel con Mackalister Silva. Por trayectoria e importancia, son los dos capitanes principales en Millonarios.

“¡Radamel Falcao!”, le dijo Macka al Tigre. “David Mackalister”, le respondió el goleador histórico de la Selección Colombia al volante. Ahí, luego de un abrazo, solo hubo risas por parte de ambos y de algunos de los que los rodeaban.

Atlético Nacional anuncia dos refuerzos de lujo: portero para competirle a Ospina y joya desde liga extranjera

Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

Independiente Medellín fichó a campeón de Liga: era deseado por Millonarios y salió por lo alto de Junior

Real Madrid dio estocada al Atlético y jugará por el título de la Supercopa de España ante Barcelona

Infernal golazo del Real Madrid: Valverde la clavó al ángulo y piden desde ya el Premio Puskás

Millonarios dejó ir joya: confirmó salida al exterior de delantero tras la llegada de Falcao

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Nairo Quintana se la jugó: dijo quién es el mejor futbolista en la historia de Colombia

Prensa argentina reacciona a la elección de Falcao, por Millonarios, tras sonar en clubes de ese país

No se percibe muy bien qué fue lo que dijo Mackalister que causó tanta gracia en los presentes, pero lo cierto es que Falcao siguió su camino y continuó saludando a los demás compañeros que lo esperaban para el abrazo.

Falcao se reencuentra con Carlos Darwin Quintero

Como en las viejas épocas de la Selección Colombia, Millonarios juntó a dos futbolistas que supieron defender La Tricolor de cara a la temporada 2026: Radamel Falcao y Carlos Darwin Quintero.

La dupla entre Falcao y Carlos Darwin promete, más que nada por su pasado juntos. Ambos, con experiencia, esperan ser pilares y líderes para un Millonarios que espera borrar el mal 2025 y escribir una historia diferente en 2026.

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Hernán Torres, tercer técnico de Falcao en Millonarios

Cuando Falcao llegó la primera vez a Millonarios, a mediados de 2024, el entrenador albiazul era Alberto Gamero. Luego, a principios de 2025, y aunque había anunciado su salida, Radamel volvió a jugar con el embajador y allí ya tenía otro profe: David González.

Hernán Torres es el actual entrenador de Millonarios, por lo que será el tercero de Falcao en la institución capitalina. También se saludaron con una sonrisa y un gran abrazo, entendiendo que antes de que se oficializara el regreso del goleador, Torres había declarado que tener a un futbolista de esa talla era algo fenomenal.

Primer saludo entre Falcao y el técnico de Millonarios, Hernán Torres.
Foto: Prensa Millonarios.

“Bienvenido, bienvenido hermano (...) me alegra mucho”, le dijo Hernán Torres a Falcao tras verlo por primera vez, en persona, con la indumentaria de Millonarios para la temporada 2026.

