Conmebol hace anuncio que cambia el panorama para la Selección Colombia: asoma nuevo y llamativo torneo

El fútbol masculino de América evalúa crear una Liga de Naciones al estilo de Europa, en la que se enfrenten selecciones de todo el continente, incluyendo a la Selección Colombia. Así lo informó este jueves el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En el Viejo Continente la UEFA estrenó en 2018 este torneo con formato de eliminatorias al margen de la Eurocopa y la clasificatoria al Mundial.

“Se está estudiando el proyecto” de crear un torneo semejante en América. “Estamos a poco de poder anunciarlo”, dijo Domínguez a periodistas en Asunción, entre ellos un reportero de la AFP.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. | Foto: Getty Images

El eventual nuevo campeonato enfrentaría a equipos de la Conmebol, que congrega a las naciones de Sudamérica, con los países de la Concacaf, la confederación que reúne a los combinados de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

“En principio sería una copa regional, continental”, agregó Domínguez en un evento previo a la final de la Copa Sudamericana que disputarán el sábado en la capital paraguaya Atlético Mineiro de Brasil y Lanús de Argentina.

El directivo aseguró que el fútbol sudamericano está “ganando preponderancia a nivel mundial” gracias a conquistas como la de Argentina, vencedora del último Mundial en Catar 2022.

Aun así “queremos ser más competitivos”, dijo

Versiones periodísticas aseguraron recientemente que la Conmebol analizaba crear una Liga de Naciones para reemplazar el tradicional formato de las clasificatorias al Mundial, dado que tres de las diez selecciones sudamericanas tienen asegurado su cupo para la edición de 2030.

¿La Selección Colombia jugando una nueva Liga de Naciones pero ahora en Sudamérica? | Foto: Getty Images

Argentina, Uruguay y Paraguay irán directamente en conmemoración de los 100 años de la primera Copa del Mundo, que se celebró en Montevideo en 1930.

Los tres países sudamericanos planean recibir al menos un partido al inicio del Mundial, cuya mayoría de encuentros se disputarán en España, Portugal y Marruecos.

La clasificación directa del trío de combinados afectaría al modelo actual de la clasificatoria, en el que seis equipos avanzaron a la cita mundialista de Norteamérica 2026 y el séptimo juega un repechaje.

Domínguez no sugirió que la Liga de Naciones estuviera pensada para sustituir ese formato. Así las cosas, resta esperar para ver cómo se sigue desarrollando un tema que no pasa desapercibido entre la prensa y los aficionados.